Radoi trebuie sa renunte la 20 de jucatori! Incep preselectiile pentru EURO U21! Pe cine sa lase acasa?

Va fi bataie mare pentru cele 23 de locuri si vor fi multi dezamagiti dupa anuntarea lotului pentru Euro 2019.

In aceste preliminarii, selectionerii Daniel Isaila si Mirel Radoi au convocat 43 de jucatori, iar lotul nationalei U21 pentru Euro 2019 trebuie sa cuprinda doar 23 de jucatori, dintre care 3 portari. De-a lungul acestei lungi campanii, doar 6 jucatori au fost convocati pentru toate meciurile echipei nationale U21. Acestia sunt Ionut Radu (Inter Milano / Avellino / Genoa), Alexandru Pascanu (Leicester U23), Virgil Ghita (Viitorul), Marco Dulca (Swansea U23), Ianis Hagi (Fiorentina / Viitorul) si Florinel Coman (Viitorul / FCSB). Daca ei pot fi siguri de un loc in lotul pentru Euro, in afara de cazul in care vor suferi accidentari grave, toti ceilalti jucatori eligibili vor tremura serios inainte sa se anunte lotul final.

Turneul final este organizat de Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019, in timp ce sezonul 2018-2019 de Liga 1 se va incheia pe 2 iunie 2019. Este de remarcat cazurile lui Tudor Baluta, care a debutat deja la echipa de seniori, dar nu are nicio partida la cea de tineret, cea a lui Denis Dragus, care a debutat la nationala U21 cu gol in amicalul cu Belgia (3-3) sau cazurile lui Razvan Marin, Manea, Pascanu, Nedelcearu, Ianis Hagi, Cacaldeu, Nedelcu, Ivan, Man sau Puscas, care deja au fost convocati la nationala mare.

Ultimul scandal legat de selectie, a fost unul in urma caruia Alexandru David, presedintele lui Dinamo, l-a acuzat pe Radoi ca "are nevoie sa mearga la oftalmolog. Suntem hotarati sa-i platim consultatia. Nu e o ironie, cred ca e o necesitate. Ati vazut selectia mizerabila pe care a facut-o. Sunt unii care n-au meciuri deloc, sunt unii care iau cartonase rosii in minutul 5. Daca decizia e colectiva, putem plati mai multe controale oftalmologice. Nu vreau sa iau din meritele altor copii. Un argument foarte greu cand se face selectia cred ca e cine tipa cel mai tare. O sa facem si noi asa de acum incolo. Data viitoare vom tipa cu o saptamana inainte sa se anunte selectia. Credeam ca au trecut vremurile astea, dar iata ca nu".

Jucatorii convocati pentru meciurile din preliminariile Euro 2019:

Portari (5) - Ionut Radu (Genoa), Arpad Tordai (Petrolul), Relu Stoian (Sepsi), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi (14) - Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (Leicester U23), Andrei Radu (CFR Cluj), Virgil Ghita (Viitorul), Ionut Nedelcearu (FK Ufa), Vladimir Screciu (Genk), Vlad Olteanu (Dinamo), Florin Stefan (Sepsi), Marius Chelaru (Poli Iasi), Stefan Vladoiu (Sportul Snagov), Radu Boboc (Viitorul), Florin Borta (CSU Craiova), Adrian Rus (Sepsi), Ricardo Grigore (Dinamo)

Mijlocasi (16) - Razvan Oaida (FC Botosani), Marco Dulca (Swansea U23), Mihai Dobre (Bournemouth U21), Ianis Hagi (Viitorul), Carlo Casap (Viitorul), Alexandru Cicaldau (CSU Craiova), Andrei Ciobanu (Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Dragos Nedelcu (FCSB), Valentin Costache (CFR Cluj), Andrei Burlacu (CSU Craiova), Razvan Marin (Standard Liege), Doru Dumitrescu ("U" Cluj), Alexandru Matan (Viitorul), Sebastian Mailat (CFR Cluj), Darius Olaru (Gaz Metan Medias)

Atacanti (8) - George Puscas (Palermo), Florinel Coman (FCSB), Adrian Petre (Esbjerg), Dennis Man (FCSB), Alexandru Tudorie (FC Voluntari), Silviu Balaure (Astra Giurgiu), Andrei Ivan (Rapid Viena), Robert Moldoveanu (Dinamo)



Alti jucatori U21 eligibili din Liga 1:

George Ganea (CFR Cluj), Daniel Benzar (FCSB), Laurentiu Popescu, Razvan Popa, Andrei Burlacu, Jovan Markovici, Valentin Mihaila (CSU Craiova), Tudor Baluta, Denis Dragus (Viitorul), Denis Ciobotariu, Deian Sorescu, Mihai Neicutescu (Dinamo), Ionut Pantiru, Patrick Petre (Poli Iasi), Gabriel Simion, Nicolae Carnat, Marian Draghiceanu (Dunarea Calarasi), Mihai Butean, Valentin Gheorghe (Astra), Andrei Chindris, Lorand Fulop (FC Botosani), Razvan Trif (Gaz Metan Medias), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Nicusor Fota, Ronaldo Deaconu (Concordia Chiajna), Yasin Hamed, Stephan Draghici (Sepsi Sf. Gheorghe).

