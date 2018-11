Echipa lui Radoi, obligata sa scrie istorie: "De 54 de ani nu am mai reusit asa ceva!" Obiectivul trasat la EURO U21

Tragerea la sorti pentru grupele EURO 2019 Under 21 e vineri la ProX, ora 19:00.

Nationala de tineret a reusit o performanta incredibila si s-a calificat la Campionatul European. Din 1998 astepta Romania o calificare la acest nivel de varsta.

"Tricolorii mici" merg cu ganduri mari in Italia. Vor sa iasa din grupe si sa se califice in semifinale. Accesul in semifinale ar aduce echipei lui Radoi calificarea automata la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

"Este pentru prima oara cand putem sa visam la o clasare mai buna la Campionatul European de tineret si în acest fel sa nu mai parem ruda saraca a olimpismului. Pentru ca de 54 de ani fotbalul romanesc nu a mai fost la Jocurile Olimpice. Aveam 10 ani cand a avut loc acea editie, dar am avut onoarea de a fi antrenat de unii dintre cei care au jucat atunci, precum Gica Constantin, Ienei, Parcalab si aaa mai departe. Ne bucuram pentru ceea ce au reusit ei atunci, pentru ca un loc 5 la Jocurile Olimpice in ziua de azi mi se pare o chestie aproape imposibila”, a declarat Mihai Stoichita.