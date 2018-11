Emotii pentru U21! Cum ar putea arata GRUPA INFERNALA de la EURO, dar si cel mai accesibil traseu! Radoi si-a ales deja grupa perfecta

Romania U21 are din nou emotii. De aceasta pentru tragerea la sorti pentru grupele de la EURO, tragere care va avea loc maine, cu incepere de la ora 19:00.

Romania U21 va face parte din urna a treia la tragerea la sorti, dat fiind faptul ca nationala de tineret nu a mai fost prezenta la un Campionat European din 1998. Astfel, echipa lui Radoi va avea nevoie de multa sansa la tragerea la sorti pentru a prinde o grupa accesibila.

Cea mai grea grupa pentru Radu&Co. ar putea fi cu Italia, tara gazda, Spania si Serbia. Sau cu Germania, Franta si Croatia. O grupa facila ar putea fi Anglia, Danemarca si Austria.

Mirel Radoi si-a ales deja grupa perfecta pentru EURO. "S-au unit cele doua urne, urna 3 si 4 au devenit una singura. Inainte de a face o singura urna era vorba ca echipele cu care am jucat in grupa nu se pot intalni. Acum o sa putem pica. De capi de serie nu ai de cine sa te feresti. La prima vedere, putem spera la Germania, Danemarca si una din echipele de la noi din urna, poate Austria. Sunt echipe care nu au un joc foarte elaborat si complet. In rest toate echipele sunt foarte, foarte puternice, le-am urmarit", a declarat Radoi la ProX.

Cele 12 echipe calificate la turneul final din Italia vor fi impartite in trei grupe a cate patru echipe. In semifinale se vor califica castigatoarele grupelor si cel mai bun loc 2.