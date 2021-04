Antrenorul lui Man si Mihaila a oferit raspunsul asteptat de toti! Ce a zis cand a fost intrebat care dintre cei doi romani este mai bun

Dennis Man si Valentin Mihaila au avut evolutii apreciate la Parma inainte de pauza pentru meciurile echipelor nationale.

Inaintea meciului de sambata de la Benevento, antrenorul Parmei Roberto D'Aversa a fost intrebat de jurnalisti care dintre cei doi fotbalisti romani ai echipei este mai bun.

Antrenorul a evitat sa dea un raspuns la aceasta intrebare si a preferat sa le faca celor doi o scurta caracterizare.

"Man si Mihaila sunt jucatori diferiti. Man e mai bun din punct de vedere tehnic, iar Mihaila are calitati superioare atunci cand sunt spatii. (Mihaila) Are o viteza excelenta, iar daca reuseste sa fie mai cinic in careul advers, atunci va deveni devastator.

Dennis, de partea cealalta, trebuie sa isi foloseasca mai bine calitatile fizice. Si el este puternic, rezista in dueluri. Mihaila depune un efort considerabil, dar ulterior are nevoie sa se odihneasca in timpul meciurilor", a spus D'Aversa potrivit SportItalia.