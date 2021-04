Decizie de ultima ora la Steaua! Vor o replica a trofeului Cupei Campionilor Europeni castigat la Sevilla, dupa ce suporterii l-au acuzat pe Becali ca a vandut trofeul

Steaua a pastrat pentru un singur an trofeul Cupei Campionilor Europeni castigat in 1986 la Sevilla.

'Militarii' au pastrat insa replica de dimensiuni mici a celui mai ravnit trofeu continental. Insa, dupa 1989 cupa s-ar fi deteriorat, astfel incat stelistii vor sa construiasca o alta replica, de aceasta data a trofeului mare.

Pentru asta au apelat la legenda clubului ros-albastru Miodrag Belodedici. Castigator al trofeului atat cu Steaua cat si cu Steaua Rosie Belgrad, Belodedici, Belodedici a dezvaluit ca a fost contactat recent de oficialii Clubului Sportiv al Armatei.

Ei i-au solicitat fostului fundas sa ii puna in legatura cu conducatorii clubului din Belgrad pentru a le solicita dimensiunile si fotografii cu replica trofeului pe care o au ei la club.

Belodedici a spus si ca pe 7 mai, cand se implinesc 35 de ani la triumful in fata Barcelonei, jucatorii din acea echipa vor participa la o ceremonie care va avea loc pe gazonul noului stadion din Ghencea.

"Cei de la Steaua stiu ca mi-am pastrat o relatie foarte buna cu reprezentantii clubului Steaua Rosie, asa ca i-am pus in legatura. Din cate inteleg acest trofeu va fi refacut la Bucuresti la Monetaria Statului.

Pe data de 7 mai 2021 am inteles ca se intentioneaza ca toti cei care am fost la Sevilla in 1986 sa fim invitati pe gazonul noului stadion din Ghencea", a spus Belodedici pentru ProSport.

Suporterii Stelei sunt de parere ca de vina pentru pierderea replicii trofeului sunt oamenii care au administrat clubul pe vremea cand Gigi Becali era finantatorul clubului.

Ei spun ca cei de atunci au pus trofeul intr-o debara si l-au pierdut sau chiar ca Becali ar fi vandut trofeul.

"Umbla vorba ca acesta a fost pierdut din neatentia celor care au administrat clubul de-a lungul ultimilor ani si care pastrau trofeele castigate de Steaua de-a lungul timpului, „la loc de cinste”, intr-o debara din cadrul stadionului.

Altii afirma ca simbolul grobianismului din Romania l-ar fi vandut, intr-un moment in care avea nevoie de bani lichizi…

Daca acest lucru se dovedeste a fi adevarat, Becali a facut mai mult decat sa scuipe cu bani pe demnitate, competenta si onoare! A vandut pana si cel mai important simbol al clubului", scria site-ul fcsteaua.ro la momentul respectiv.