EXCLUSIV | Radoi a facut ANUNTUL in legatura cu viitorul sau! Ce decizie a luat dupa remiza cu Irlanda de Nord

Romania a remizat in deplasarea cu Irlanda de Nord, insa decizia UEFA si rezultatul meciului Serbia - Rusia a urcat-o in a doua urna pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial!

Mirel Radoi a vorbit la finalul partidei despre jocul facut de echipa sa si s-a declarat multumit de rezultatul obtinut. Tototdata, selectionerul nationalei a anuntat ca va ramane in continuare pe banca Romaniei, in ciuda zvonurilor aparute conform carora ar fi decis sa plece.

"Am intampinat ceva probleme la nivel de intensitate, mai ales in repriza a doua, dar ma bucur ca am avut reactie.

Obiectivul a fost sa terminam pe primul loc pentru a merge in a doua urna, din pacate nu am reusit, dar ma bucur ca rezultatele ne-au facut sa ajungem in a doua urna.

Ma asteptam la un astfel de meci, nu aveau nimic de pierdut, chiar vorbeam inainte de meci ca pentru ei conteaza atitudinea, nu au nimic de pierdut. Am tinut legatura in timpul meciului, sa vedem ce se poate intampla in meciul dintre Serbia si Rusia, le-am zis baietilor sa tinem putin de joc.

Poate fi un factor important pentru atitudinea lor decizia UEFA, insa asta inseamna ca noi, ca staff, nu am reusit sa ne facem intelesi. Ma bucur pentru acest punct si ca am reusit sa ajungem in a doua urna", a spus selectionerul la finalul partidei.

Alte declaratii ale lui Mirel Radoi:

- despre jucatorii noi de la nationala: "Mare parte din jucatorii noi au inteles mesajul, ca usa ramane deschisa sau se inchide doar prin prisma evolutiei, fiecare a reusit sa aduca plusul de care am avut nevoie, au avut o atitudine destul de buna la antrenamente si ma bucur ca au aparut si realizarile personale la nivel de meci".

- despre viitorul sau pe banca nationalei: "Eu am in continuare contract cu FRF pentru urmatoarea campanie, daca ei nu vor mai dori sa ramana cu mine, discutam si vom vedea. Absolut, nu am spus niciodata ca plec in alta parte, din punctul meu de vedere, totul este clar".

- despre concluziile trase dupa primele meciuri pe banca: "Sunt aspecte pozitive, chiar si negative, nu ma feresc de ele. In unele momente ne relaxam in timpul meciului, exact cand ar trebui sa ne dominam adversarul, mai avem de lucrat la nivel de unitate, poate chiar, in unele momente, presiunea psihologica, nu reusim sa iesim din acea situatie".

- despre sansele de calificare la Campionatul Mondial: "Nu pot spune in procente sansele noastre sa ne calificam, daca suntem in a doua urna, nu inseamna ca ne calificam clar in grupa. Trebuie sa ne concentram pe ce putem noi face, pe ce putem dezvolta, atunci va fi mult mai usor pentru jucatori sa inteleaga mesajul nostru".