Pleaca pana la urma Pigliacelli? Craiova cauta sa transfere un portar de nationala!

Craiova vrea sa transfere unul dintre cei mai buni portari din Liga 1.

CS Universitatea Craiova negociaza cu Astra un posibil transfer al portarului David Lazar (29 de ani). Lazar a fost convocat in premiera la nationala Romaniei de Mirel Radoi pentru dubla cu Irlanda de Nord si Austria. Sezonul trecut, Lazar a fost declarat cel mai bun portar din Liga 1, conform monitorizarii InStat.

Craiovenii nu ar dori sa ramana descoperiti in cazul in care portarul italian ar pleca de la echipa. Mirko Pigliacelli a fost intens curtat in ultima perioada de Reggiana, formatia promovata in Serie B. De asemenea, oltenii ar mai fi interesati si de Mihai Radut, mijlocasul ofensiv al giurgiuvenilor, conform GSP.

Ioan Niculae ar fi dispus sa-i dea drumul portarului pentru suma de 500.000 de euro.

600.000 de euro este cota de piata a lui Lazar, conform Transfermarkt.