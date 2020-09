Jucatorii lui Adrian Mutu au ajuns in Finlanda! Nationala U21 a efectuat primul antrenament

Tricolorii vor juca pe 4 si 8 septembrie cu Finlanda si Malta. Cele doua partide se vor disputa in deplasare si vor fi transmise in direct de PRO TV.

Ieri, dupa ce toate testele pentru COVID-19 au iesit negative, selectioanata Romaniei a putut sa faca deplasarea in Finlanda. Astazi jucatorii lui Adrian Mutu au efectuat primul antrenament in Scandinavia, cu o zi inaintea meciului.

Inaintea acestor partide, Romania U21 este pe locul 2 in grupa 8, cu 10 puncte, 5 puncte mai putin decat liderul Danemarca, iar la EURO 2021 se califica cele 9 castigatoare ale grupelor si cele mai bune 5 ocupante ale pozitiilor secunde. In saptamana 24-31 martie 2021 se vor disputa meciurile din grupele competitiei, iar apoi intre 31 mai si 6 iunie se vor desfasura fazele eliminatorii ale competitiei, care va fi gazduita de Ungaria si Slovenia.

Pe langa Finlanda si Malta, Romania mai joaca in aceasta toamna cu Ucraina si Malta (in octombrie) si cu Danemarca (in noiembrie).