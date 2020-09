Vin banii la tineret dupa ce l-au adus pe Mutu! Paste de BACAU pentru nationala U21! :) Cu cine a semnat FRF

Echipa nationala a Romaniei U21 si-a prezentat noul sponsor, care o va sustine pentru urmatorii patru ani.

Site-ul FRF.RO a anuntat un parteneriat intre nationala U21 a Romaniei si Pambac. Potrivit sursei citate, intelegerea cu noul sponsor al 'tricolorilor' mici va fi valabila pentru urmatorii patru ani.

"Ma bucur ca o companie romaneasca de prestigiu se alatura Federatiei Romane de Fotbal. Pambac, un brand national important, vine alaturi de tricolorii U21 in drumul lor spre o noua calificare la Campionatul European, alegand astfel sa sustina viitorul fotbalului romanesc. Chiar si in aceste vremuri grele, Federatia Romana de Fotbal reuseste sa continue cu success strategia comerciala care reprezinta un model in asigurarea suportului optim pentru performanta sportiva", a declarat Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, pentru site-ul FRF.RO.

"A sustine performanta este deja o traditie pentru Pambac. Ne-am implicat de multe ori in sustinerea tinerilor care vizau succesul in diferite domenii de activitate, in special in educatie, iar acum am decis sa ne indreptam atentia spre lumea sportului. Investim in tinerii care pot aduce schimbarea, care stiu cel mai bine ca munca sustinuta, perseverenta, dedicarea sunt cheile spre construirea unei mentalitati de invingator. Prin acest parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal, care a fost posibil in urma implicarii directe a domnului Eusebiu Gutu- actionarul majoritar a grupului de firme Pambac – ne dorim sa sprijinim viitorul fotbalului romanesc, investind cu incredere in nationala U21, o nationala care a adus bucurie milioanelor de romani vara trecuta, la Campionatul European. Suntem, astfel, alaturi de acesti tineri talentati in drumul lor spre marea performanta!", a declarat si Danut Degeratu, presedintele Consiliului de Administratie al Pambac, conform aceleiasi surse.