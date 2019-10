EXCLUSIV | "I-am auzit pe unii spunand ca le-a fost rusine ca sunt romani! Hai sa vedem ce a facut Contra la nationala". Selectionerul si-a facut bilantul IN DIRECT!

Cosmin Contra, selectionerul echipei nationale a Romaniei, a fost invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport.

Cosmin Contra si-a facut bilantul pe banca Romaniei IN DIRECT la PRO X. El le-a raspuns celor care au contestat jocul echipei nationale dupa meciurile cu Spania si Malta. Contra este dezamagit ca "in Romania toti vorbesc despre lucrurile rele, dar nu si despre cele bune".

Cosmin Contra: "Am venit cand Romania era pe 45. Acum e pe 31"

"Hai sa vedem ce a realizat Cosmin Contra la nationala. Cand am venit, nationala era pe 45 in clasamentul FIFA. In momentul de fata suntem 31. Am 20 de meciuri, am 12 victorii, 5 egaluri si doar 3 infrangeri. Am pierdut cu Spania si Suedia. Am 14 meciuri oficiale: 7 victorii, 5 egaluri si 2 infrangeri. Am pierdut contra unei campioane mondiale si a unei sfert finaliste la ultimul Mondial. Am debutat 18 jucatori, am facut o intinerire a echipei nationale, care nu e usoara.

Au debutat 7 jucatori de la U21 cu mine. Am avut 6-7 jucatori tineri la ultimele meciuri, nu stiu ce antrenor ar fi avut acest curaj. Eu voi avea acest curaj in continuare.

Bineinteles ca sunt unele momente in timpul meciurilor cand eu mi-as dori ca echipa sa joace mai bine. Dar se poate intampla ca si adversarul sa prinda o zi buna, sa nu te lase sa iti faci jocul asa cum vrei.



Nu am ce sa le reprosez jucatorilor, pentru ca au dat intotdeauna totul pe teren. Eu voi face tot ce depinde de mine pentru o calificare la EURO, la fel vor face si jucatorii.



A fost o prima repriza mai slaba cu Spania. In Norvegia, chiar daca nu ne-am exprimat la adevarata valoare, am avut un final bun. Si o jumatate mai slaba cu Malta.

Ne trebuie mai multa continuitate pe parcursul intregului meci, sa nu mai avem momente slabe.



Am castigat 3 puncte cu Malta. Nu a fost un meci spectaculos, e adevarat. Daca bateam 4-0 se spunea ca Malta e foarte slaba. Am batut cu 1-0 si toata lumea a vorbit ca la o infrangere. Dupa meciul cu Spania s-a vorbit doar despre prima repriza. In Romania toata lumea s-a oprit dupa 45 de minute, nimeni nu a vorbit despre repriza a doua.

Am auzit ca unora le-a fost rusine ca sunt romani dupa prima repriza. Trebuie sa acceptam fiecare opinie si parere, dar nu inseamna ca trebuie sa fiu de acord. Lumea nu scoate in evidenta lucrurile bune, doar pe cele rele. Pe mine nu ma deranjeaza, dar asta ii face pe jucatori sa nu creada in posibilitatile lor. Jucatorii vad criticile si chiar se gandesc ca nu fac nimic bine pe teren", a spus Cosmin Contra la PRO X.