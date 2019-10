"Bai, taranule! Bai, taranusule!" Dezvaluiri incredibile despre "arogantul" Istvan Kovacs. Arbitrul, acuzat ca are de multa vreme o atitudine sfidatoare

Istvan Kovacs, arbitru roman aflat pe lista FIFA, delegat inclusiv la meciuri din Champions League, a fost implicat in doua episoade controversate in ultima luna.

Arbitrul Istvan Kovacs a fost acuzat de FCSB de aroganta si sfidare, dupa ce i-a spus lui Florinel Coman sa "dispara" la meciul contra Craiovei. La CFR - Gaz Metan, arbitrul din Carei a iesit din nou la rampa, eliminandu-l pe Edi Iordanescu. La finalul partidei, antrenorul Gazului a luat foc la finalul partidei.

"Kovacs are de mult astfel de probleme"

Istvan Kovacs nu s-ar afla pentru prima data in atentia CCA-ului din pricina atitudinii sale. Un fost membru al Comisiei de Arbitraj, Dan Lazarescu, sustine ca in 2012 centralul a mai fost dat exemplu negativ pentru atitudinea sa aroganta in relatia cu jucatorii si cu antrenorii.

Dan Lazarescu a vorbit pentru cotidianul Gazeta Sporturilor, spunand ca Istvan Kovacs obisnuia sa vorbeasca cu "bai, taranule" si "bai, taranusule".

"E adevarat ca a mai avut probleme. Cand am facut parte din CCA, in mandatul lui Craciunescu, eu am fost trimis la Chiajna pentru a oferi clubului ceea ce era obligatoriu pentru licenta, sa explicam jucatorilor si antrenorilor ultimele modificari ale Legilor Jocului si DVD-urile de la FIFA cu diverse faze. Dupa ce le-am vorbit celor de la Chiajna, am fost abordat de Vlad Munteanu, care era jucator. Mi-a spus asa: <<Toate bune si frumoase, dar ce facem cu arbitrii care nu stiu sa se comporte cu jucatorii, fiindca ce imi povestesc colegii mei ca le spune mai ales unul dintre ei...>>.

Evident! Am ramas interzis si i-am cerut sa-mi dea numele arbitrului. Mi-a spus ca este vorba despre Istvan Kovacs si l-am rugat sa-mi reproduca un dialog. <<Colegii mi-au spus ca din <bai, tarane> si <bai, taranusule> nu ii scoate>>. Nu mi-a venit sa cred", a spus Dan Lazarescu.

Lazarescu sustine ca a mai vorbit cu Istvan Kovacs despre acest subiect.

"Mi-a spus canu e real, ca poate in valtoarea jocului a mai scapat poate un cuvant urat, dar ca nu acela este vocabularul sau", a mai spus acesta.