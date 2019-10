EXCLUSIV | Fotbalistul care a vrut sa se retraga de la nationala in plina campanie de calificare la EURO! Contra: "L-am intors din drum"

Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, spune ca Nicusor Stanciu a fost aproape sa se retraga de la nationala la doar 26 de ani.

Nicusor Stanciu (26 de ani), mijlocas la Slavia Praga, a fost aproape de retragerea de la echipa nationala. Dezamagit de criticile aduse ca urmare a prestatiilor sale, dar si a alegerii facute in iarna, cand a plecat la Al Ahli, mijlocasul a fost aproape sa cedeze. Cosmin Contra spune ca l-a intors din drum.

Cosmin Contra: "L-am intors din drum pe Stanciu"

"Pe Stanciu l-am intors inapoi. A avut o rabufnire dupa meciurile cu Norvegia si Malta. Ma bucur ca l-am adus inapoi, pentru ca este un jucator valoros, care va ajuta nationala in continuare", a spus Cosmin Contra la PRO X.