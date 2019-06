"Este INESTIMABIL! I-am spus lui MM ca o sa intre Coman si da 2 goluri!" Becali, in culmea fericirii dupa dubla lui Florinel cu Anglia

Gigi Becali spune ca Florinel Coman a pus masa musculara si acest lucru se vede in evolutiile sale.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, era in culmea fericirii dupa victoria Romaniei U21 in fata Angliei U21 la EURO U21. Acesta nu are de gand sa-l dea pe tanarul international roman si este sigur ca va fi titular cert in echipa lui Bogdan Andone in sezonul urmator.

"Coman nu are cota acum. Este inestimabil. Eu l-am auzit pe Gica (Hagi) dar sa nu uite ca eu am spus mereu ca Man, Coman si Morutan nu sunt de vanzare. Am vorbit si cu Andone, si cu MM. Eu le-am spus ca o sa intre Coman in repriza a doua si o sa dea 2 goluri. Toata lumea era suparata ca nu joaca Coman. N-a dat doua, a dat trei, ca a scos si penalty-ul.

Cine il mai scoate pe Coman acum? E alt jucator, a pus 4-5 kilograme de muschi, se vede, s-a ingrosat si la picioare, si la corp. Am avut emotii, cele mai mari le-am avut la penalty. Stateam cu crucea si mi-am tinut respiratia. Era sa ma sufoc ca sa-l tin pe Hristos in inima. Si apoi nebunie. Si eu tot spuneam ca face Coman ceva. Eu stiu daca (Mirel) are ceva cu Coman, ca e cel mai bun de acolo?" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Intepatura lui Gica Hagi

”Acum e bun Coman? Trebuie sa invatati sa aveti rabdare, cum am invatat si eu, totul se construieste, tanarul jucator are nevoie de timp, pana sa il analizezi si sa il judeci” a spus Hagi.