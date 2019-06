ROMANIA U21 - ANGLIA U21 4-2 | Reactia EROULUI Florinel Coman dupa dubla carierei: "N-am trait in viata mea asa ceva!"

Romania U21 a castigat al 2-lea meci de la EURO U21 in fata Angliei U21.

Florinel Coman a facut un meci incredibil cu Anglia la EURO U21. A intrat pe teren in repriza secunda, a scos penalty-ul la 0-0 si a marcat o dubla in finalul partidei, golurile sale aducand victoria Romaniei.

"A fost un meci foarte greu, cu mare intensitate. Ne bucuram ca am reusit sa iesim cu capul sus. Simteam ca suntem impinsi de la spate de public, ati vazut ca in ultimele minute am reusit sa marcam 2 goluri. N-am trait niciodata asa ceva.



Rezultatul este cel mai important. Ne gandim la meciul cu Franta. Trebuie sa ne bucuram, dar de maine trebuie sa ne revenim si sa ne gandim la meciul cu Franta" a spus Florinel Coman la TVR.