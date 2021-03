"O executie absolut senzationala!" Olandezii, incantati dupa golul BIJUTERIE reusit de Ciobanu! Ce au scris jurnalistii

Executia superba a lui Andrei Ciobanu a facut inconjurul lumii.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a reusit sa restabileasca egalitatea intre Romania si Tarile de Jos, in minutul 20 al partidei de debut la Campionatul European U21.

Golul superb inscris de Ciobanu a fost apreciat si de jurnalistii din Olanda. Cei de la Express Football s-au aratat incantati de reusita romanului: "Ce goool! Andrei Ciobanu (23 de ani) a adus egalarea pentru Romania U21, printr-o executie absolut senzationala!"

¡QUÉ GOLAZO! Andrei Ciobanu (23) coloca el EMPATE para Rumanía???????? en la EURO SUB 21. Tiro libre fantástico para batir al portero de los Países Bajos????????. pic.twitter.com/GhCWb6ewwI — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) March 24, 2021

In plus, si jurnalistii de la Voetbal International au notat ca portarul batav nu a avut nicio sansa la sutul romanului: "Andrei Ciobanu a sutat stralucitor, dintr-o lovitura libera, iar portarul Kjell Scherpen n-a avut nicio sansa."

GOAL! Jong Roemenië met een heel snel antwoord tegen Jong Oranje. Andrei Ciobanu schiet de bal geweldig in de kruising vanuit een vrije trap: 1-1, doelman Kjell Scherpen is kansloos. — Voetbal International (@VI_nl) March 24, 2021

Romania U21 va infrunta in urmatorul meci Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.