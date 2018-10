El e cel mai bun fotbalist al lui Contra! I-a impresionat pe cei de la echipa de club: "Jocul simplu, pasele precise, sunt indispensabile pentru club"

Contra se bazeaza la meciurile din Nations League pe cel mai bun international roman.

Razvan Marin este cel mai bine cotat international al momentului. Jurnalistii belgieni au vorbit despre ascensiunea romanului la Standard Liege, iar cuvintele lor arata cat de bine a mers fotbalistul dupa ce a plecat de la Viitorul.

"A trebuit sa se adapteze la campionatul belgian, care se bazeaza foarte mult pe factorul fizic. Nu se afla la cel mai inalt nivel in primele luni petrecute la Liege. L-au afectat probabil la inceput schimbarile produsela club, inclusiv plecarea antrenorului. Dar Razvan si-a facut un nume prin felul sau de a munci asiduu la antrenamente, dar si in afara acestora. A devenit foarte puternic datorita orelor petrecute in sala de forta, ceea ce l-a ajutat sa se transforme intr-un jucator-cheie pentru Sa Pinto in finalul sezonului trecut", a explicat jurnalistul Frank Dekeyser pentru Gazeta Sporturilor.

Razvan Marin a reusit sa impresioneze si in ultimul sau meci jucat in campionatul din Belgia, cand a si inscris.

"A facut un meci formidabil, nu doar fiindca a marcat un gol si a dat o pasa decisiva, ci pentru ca a fost literalmente peste tot in teren. Calitatea lui numarul unu este mentalitatea. Este un baiat simpatic, un pic timid, dar mereu foarte deschis la dialogurile cu presa", a continuat jurnalistul.

Totodata, in cariera lui Razvan Marin a avut un rol esential si mental coach-ul, pentru ca romanul s-a confruntat cu o perioada in care nu se mai putea concentra la joc.

"Vara trecuta, a avut o perioada cand nu prindea echipa. L-am intrebat: 'Ce faci? Te victimizezi, dai vina pe altii pentru situatia asta? Sau lupti, tragi si mai tare la antrenamente si il convingi pe antrenor ca esti cel mai bun?' A laes varianta a doua, a intrat si a ramas in echipa", este exemplul oferit de unul dintre terapeuti.

Jurnalistii belgieni il caracterizeaza pe Razvan Marin drept unul dintre cei mai buni mijlocasi din campionatul belgian. "Jocul lui simplu, pasele sale precise sunt indispensabile pentru Standard. A devenit unul dintre preferatii fanilor, n-a fost fluierat niciodata. Suporterii se tem ca va parasi in curand clubul din cauza ofertelor numeroase", a explicat Michael Franken de la Het Nieuwsblad, potrivit Gazeta Sporturilor.

Razvan Marin este in lotul Romaniei pentru meciurile cu Lituania si Serbia. Partidele vor fi in direct la PRO TV pe 11 si 14 octombrie.