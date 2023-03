Edward Iordănescu a vorbit despre convocarea lui Alex Dobre la națională 

„Tricolorii” au început cu dreptul campania de calificare la Campionatul European din 2024, cu o victorie în fața Andorrei, în deplasare. România s-a impus datorită golurilor marcate de Dennis Man și Denis Alibec.

Partida a bifat și debutul lui Alex Dobre (24 ani) la echipa națională, fotbalistul fiind trimis pe teren în minutul 74, în locul lui Olimpiu Moruțan. Dobre a avut o prestație bună, remarcată și de managerul de la FCSB, Mihai Stoica.

Ce a spus Edward Iordănescu despre Alex Dobre

Prezența lui Dobre în lot a „surprins”, asta în contextul în care fotbalistul și-a exprimat în trecut nemulțumirea față de faptul că nu fusese luat în calcul pentru acțiunile precedente ale naționalei. Selecționerul a vorbit despre decizia de a-l convoca pe jucătorul care evoluează în prezent la Famalicao în Portugalia și a precizat ce s-a schimbat.

„Alex Dobre a ajuns la națională pentru că faptele au depășit vorbele. El vine din spate, joacă bine, marchează. Cred că declarația lui din trecut a fost pentru că acumulase niște frustrări. Acum el trebuie să lupte pentru poziția lui, mă bucur pentru el”, a declarat Edward Iordănescu citat de digisport.ro.

Declarațiile lui Alex Dobre după convocarea la națională

„Sunt foarte onorat și fericit să fiu aici și abia aștept să încep. Timpul a trecut foarte repede, a fost o experiență foarte plăcută (n.r. - Jocurile Olimpice 2021), dar acum sunt foarte fericit să fiu chemat la prima reprezentativă, să arăt ceea ce pot și să ajut naționala cu calitățile mele și cu ceea ce pot.

Colegii m-au primit foarte bine, staff-ul m-a primit foarte bine. Simt o energie pozitivă și simt că toată lumea este dispusă să dea totul. Sper din tot sufletul să dăm tot ceea ce avem mai bun în aceste două meciuri.

Este un vis împlinit să fac parte din prima reprezentativă a României și să îmi reprezint țara.

(n.r. - În urmă cu un an ai spus că nu te interesează echipa națională) Am fost întrebat de echipa națională și am spus că nu vreau să vorbesc despre asta și s-a interpretat că eu nu îmi doresc să fac parte din echipa națională, ceva de genul. Dimpotrivă, pentru mine este o onoare, o plăcere și mereu voi veni cu inima deschisă pentru a reprezenta România.

Pentru mine cea mai importantă este victoria, dar dacă pot să aduc ce am mai bun eu jocului, dar cel mai important este să îmi pun calitățile în slujba echipei și să luăm toate cele trei puncte.

(n.r. Cum ai primit veste convocării) Eram într-o dimineață, tocmai ce-mi făcusem cafeaua și am primit un mesaj pe telefon, m-am bucurat enorm de mult.

Avem șanse foarte mari, sunt naționale accesibile. Cred că dacă dăm tot ce avem mai bun, eu cred că putem să luăm primele două locuri”, a spus Alex Dobre pentru FRF.TV.