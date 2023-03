„Ne-a reproșat acest lucru!” Dennis Man a dezvăluit ce l-a nemulțumit pe Edward Iordănescu după victoria cu Andorra 

„Tricolorii” s-au impus în meciul cu Andorra și pleacă cu trei puncte în preliminariile EURO 2024. Scorul a fost deschis de Dennis Man, în prima repriză, cu o reușită cu capul din centrarea lui Olimpiu Moruțan. Fotbalistul de la Parma a ieșit „avariat” la pauză, având zgârieturi pe picior după contactul cu un adversar.

Denis Alibec a reușit să marcheze golul de 2-0, care a fost validat cu ajutorul VAR, după ce arbitrul anulase inițial reușita atacantului. La finalul meciului, Man a vorbit despre victoria obținută, vizibil mulțumit de rezultat, dar și de faptul că a reușit să înscrie.

Dennis Man: „Nu m-am simțit niciodată ca acum la națională!”

Fotbalistul român a vorbit și despre startul ezitant, dezvăluind ce le-a reproșat selecționerul în vestiar după fluierul de final. Totodată, Dennis Man a punctat că atmosfera din vestiar este una extrem de bună.

„A fost un meci greu, știam că vom întâlni un adversar incomod, ne bucurăm că am reușit să marcăm în prima repriză și pot spune că am început meciul mai ușor. Nu vreau să dau vina pe teren, a fost puțin incomod, pentru mine cel puțin. Pot spune că am început puțin ezitant ca echipă, nu știu dacă a fost trac, probabil puține emoții, debutezi într-o grupă.

E o senzația frumoasă tot timpul când marchezi pentru țara ta, mă simt mândru, vreau să îi mulțumesc lui Olimpiu pentru acea minge și cam atât. De câte ori am fost aici ca acum nu am simțit niciodată, suntem un grup unit, tânăr, avem jucători cu experiență pe lângă, dar pot spune că suntem un grup frumos.

A încercat să lovească mingea, mi-a pus talpa pe tibie, sunt bine, sunt ok, mă bucur că am reușit să ies sănătos de pe teren. Nu îmi place să vorbesc despre celelalte echipe, sper să rămânem la mâna noastră și la final să ne calificăm. Fiecare antrenor vrea mai mult de la echipa sa, vrea mai mult de la noi, e și normal. Ne-a reproșat acest lucru, că nu am marcat în superioritate, că ar fi trebuit să mai marcăm cu om în minus.

Ne bucurăm că suporterii sunt alături de noi și că nu i-am dezamăgit în această seară. Mă aștept la o atmosferă frumoasă cu Belarus, oamenii sunt dornici de a vedea fotbal. Nu mă simt prea bine în stânga, dar cum am spus, când antrenorul mă pune acolo trebuie să răspund pozitiv, să ajut echipa și mă bucur că în această seară mi-a ieșit”, a declarat Dennis Man la Digi Sport.

România ocupă locul al doilea în Grupa I din preliminariile EURO 2024, având trei puncte obținute, la egalitate cu Elveția, care s-a impus cu 5-0 în duelul cu Belarus, având un golaveraj mai bun. Kosovo și Israel au câte un punct.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Belarus de pe 28 martie de la 21:45, duel ce se va disputa pe Arena Națională.

Sursa foto: frf.ro