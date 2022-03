Alex Dobre: "Nu înțeleg de ce nu sunt chemat la națională! Sunt invizibil, acum îl înțeleg mult mai bine pe Ștefan Radu"

Într-un interviu acordat pentru www.sport.ro, Dobre vorbește despre noul său statut de la Dijon, modul în care a fost ajutat de antrenorul Patrice Garande, comparațiile cu Cristiano Ronaldo făcute de fanii francezi, declarația neașteptată oferită în presa din Franța, conform căreia își dorește să fie primul român care câștigă Balonul de Aur, dar și despre absența de la echipa națională.

Alex Dobre: "Totul s-a schimbat radical după evoluțiile mele"

Vineri, Edi Iordănescu a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați la echipa națională pentru partidele amicale cu Grecia (25 martie) și Israel (29 martie). Dobre, un fotbalist care a evoluat constant la loturile naționale ale României, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu a debutat încă la prima reprezentativă și este de părere că în cazul absenței sale de pe actuala listă este vorba fie de o nedreptate, fie de faptul că FRF „nu știe despre existența” sa.

Alex, lucrurile s-au schimbat în bine în actualul sezon. Care ar fi motivele? În interviurile recente spuneai că noul antrenor joacă un rol important în evoluția ta.

Da, antrenorul mi-a dat șansa să joc. M-a ajutat foarte mult să cresc de la joc la joc, iar cu încrederea oferită de el m-am simțit dezinvolt și m-a ajutat foarte mult să dau un randament mai bun de la meci la meci.

Au început să vină golurile, pasele de gol, lucrurile despre care vorbeai mereu și le căutai întotdeauna. Cum te simți?

Golurile au apărut pentru că am muncit la antrenament. Știam că am o problemă pe partea de finalizare și ocaziile pe care le aveam nu le fructificam de fiecare dată. Lucrând foarte mult după antrenament specific poziției mele m-a ajutat să am execuțiile și reușitele acestea. Golurile date sunt lucrate la antrenamente.

Atmosfera la echipă cum este? Bănuiesc că vă doreați o revenire în Ligue 1 încă din primul sezon după retrogradare, dar sunteți departe de play-off.

Au fost jucători care au mai plecat, câțiva jucători de bază, care puteau schimba jocul foarte mult. Având o perioada cu rezultate negative, atmosfera tot negativă este, dar cu ultima victorie sper să se schimbe lucrurile, să ne facă mai uniți și să câștigăm mai multe meciuri de acum încolo. Obiectivul este să intrăm în primele 10, iar ulterior să urcăm câte un loc, din ce în ce mai sus.

În actualul sezon ți s-a schimbat statutul, ești titular incontestabil. Spune-mi cum ești perceput în Franța, care este relația cu conducerea, staff-ul, fanii?

Totul s-a schimbat radical după evoluțiile mele. Au văzut și ei ce pot, ce aduc echipei și lumea a început să mă aprecieze, staff-ul, colegii, dar și suporterii. De la fani am primit o apreciere foarte mare și asta îmi dă mai multă încredere. Și presa din Franța, la fel, vorbește foarte frumos despre mine. Vorbesc des despre cât de mult muncesc, iar pentru mine este un lucru care mă bucură și mă motivează.

Alex Dobre: "E visul meu să câștig Balonul de Aur. Eu așa funcționez, cu presiune și muncă"

Pe rețelele sociale am văzut deseori comparații între tine și Cristiano Ronaldo. De unde crezi că vin?

Probabil pentru că avem un stil de joc asemănător, spectaculos prin care producem ocazii și marcăm goluri. La începutul pandemiei am făcut și acel challenge pe rețelele sociale, cu abdomenele în 45 de secunde. Atunci am impresia că l-am depășit cu două sau trei.

Apropo de interviurile din presa franceză, ai stârnit o mulțime de reacții, pozitive și negative, după ce ai spus că îți dorești să câștigi Balonul de Aur. Cum a venit acea declarație?

Este visul meu și eu cred cu tărie în el. Dacă lumea crede în el sau nu, este mai puțin important pentru mine. Atât timp cât eu și cei care sunt alături de mine cred în lucrul ăsta, pentru mine este de ajuns. Asta îmi dă putere, mă motivează și nu cred ca este ceva imposibil.

Nu ți-e teamă că pui o presiune prea mare pe tine când îți setezi obiective atât de înalte?

Presiunea te face să muncești mai mult, să dai totul din tine la fiecare antrenament, la fiecare meci. Eu primesc foarte bine presiunea. Eu așa funcționez, cu presiune și muncă.

Alex Dobre: "Nu înțeleg de nu sunt chemat la națională. Sunt invizibil, indiferent ceea ce aș face"

Ți-ai propus să câștigi Balonul de Aur, dar până acolo ar mai fi multe alte obiective. Unul dintre el era să ajungi la echipa națională de seniori. Când crezi că va veni și acel moment?

În ciuda performanțelor mele foarte bune, jucând meci de meci, nu înțeleg de ce nu sunt chemat la echipa națională, dar nu sunt eu în măsură să iau această decizie. Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat pentru că, din ceea ce observ la fiecare convocare, indiferent de selecționer, se pare că pe mine nu mă vede nimeni.

N-ai avut nicio discuție cu cei de la FRF în ultimele luni, după Jocurile Olimpice?

Nu am avut nicio discuție, nu m-a sunat absolut nimeni. În vara trecută nu prea jucam, dar am revenit, a venit un antrenor nou, am început să dau randament meci de meci, goluri, pase de gol, am ieșit și jucătorul lunii și am fost inclus în echipa săptămânii, dar se pare că lucrurile astea nu trezesc interesul nimănui. Nu înțeleg ce ar trebui să fac, mai ales că Ligue 2 este un campionat foarte puternic, sunt extrem de mulți jucători, este o piață foarte mare. Este foarte greu să joci în Ligue 1 și Ligue 2 deoarece toate academiile scot jucători pe bandă rulantă. Cred că e cea mai mare piață din momentul de față, chiar și peste Anglia. Nu la calitate, dar la scos jucători cred că Franța este pe primul loc.

Totuși, care ar fi argumentele pentru care nu ești chemat? Poate ai dezamăgit la alte convocări din trecut, la U21 sau Jocurile Olimpice?

Eu nu știu dacă sunt urmărit, în primul rând. Dacă aș fi urmărit, nu înțeleg care ar fi motivul pentru care n-aș putea fi chemat. Ce ar putea fi? Că nu joc? Joc. Că nu marchez? La o echipă din a doua jumătate a clasamentului, cum suntem în momentul de față, marchez cât este posibil. Pase de gol? Am dat. Dar pe lângă goluri și pase de gol, ce aduc jocului? Cât fac faza de atac, cât fac faza defensivă? Eu cred că naționala are nevoie de lucrurile astea - ce aduc jocului, cum creez ocazii și așa mai departe, dar, așa cum am mai spus, se pare că nimeni nu le vede sau nu vrea să le vadă.

În presă a apărut anul trecut informația potrivit căreia cei de la FRF ar fi nemulțumiți de anumite declarații date de tatăl tău, prin care a atacat Federația. Nu crezi că poate conta și asta în alegerea selecționerilor?

Nu aș vrea să vorbesc prea mult despre acest subiect, dar tata e tata, iar relația celor de la FRF cu mine este altceva. Nu am 9-10 ani ca să vorbească tatăl meu pentru mine, am o anumită vârstă și cred că se poate discuta direct cu mine orice problema.

Te gândești că poate de-a lungul timpului ți s-a format o imagine negativă in cadrul FRF? Pe lângă ce am spus, știu că a mai fost un incident la naționala U21, cu Daniel Isăilă. Crezi că te percep ca un tip conflictual sau care ar putea face probleme în cadrul lotului?

Nu. Atunci, la fel, mi s-a făcut o nedreptate. Am rugat să mi se dea șansa să joc pentru că știam pe ce mă bazez, iar când am primit-o, am dat gol și am câștigat contra Elveției. Aici e vorba de corectitudine și de cine merită. Dacă alegi toți jucătorii care merită, vei avea și rezultate, probabil nu sunt astea criteriile, ci altele, la care eu nu mă încadrez.

În iunie 2017, România U21 disputa primul meci din preliminariile EURO 2019, contra celor din Liechtenstein, scor 2-0. Alex Dobre a fost convocat la acea acțiune, însă selecționerul Daniel Isăilă decidea să îl trimită în tribună pe jucătorul care aparținea la acel moment de Bournemouth. Nemulțumit că nu i s-a oferit nicio explicație, bucureșteanul spunea la momentul respectiv că este supărat și va mai merge la lotul național, "dar să joc, nu stă stau prin tribună". Ulterior, Dobre a fost convocat din nou de Daniel Isăilă și titularizat în partida cu Elveția (2-0), în care a reușit să și marcheze.

Bănuiesc că ai văzut lista preliminară de convocări și ți-ai făcut o idee despre cine ar fi concurenții tăi pe post. Cum ți se par cei cu care, teoretic, te-ai lupta?

Eu nu mă lupt cu absolut nimeni. Eu mă lupt cu mine să fiu din ce în ce mai bun. Prefer să nu vorbesc despre asta. Și alții își fac treaba așa cum știu ei, eu îmi fac treaba cum știu eu. Cred că sunt la momentul actual jucătorul care are cele mai multe minute jucate și care dovedește calitate prin goluri și pase decisive. Consider că aici mi s-a făcut o nedreptate. Sau poate că nu e o nedreptate pentru că nu știu dacă mă urmăresc. Dacă ar urmări evoluțiile mele meci de meci, consider că ar trebui să mă cheme. Asta e părerea mea.

Spui că nu te urmăresc, dar în vara anului trecut te-au chemat la Jocurile Olimpice, deci mă gândesc că ai fost urmărit la acel moment, unul chiar mai slab al tău, în care jucai puțin în Ligue 1.

Nu știu dacă m-au urmărit sau, pur și simplu, aveau nevoie de serviciile mele deoarece nu s-au putut baza pe jucătorii urmăriți. Pentru mine, echipa națională a fost prioritară mereu. Așa cum am spus-o în mai multe interviuri, inclusiv în Franța, aștept convocarea la echipa națională, îmi doresc asta, dar văd că sunt invizibil, indiferent ceea ce aș face.

Dobre a fost titular la Jocurile Olimpice în toate cele trei meciuri ale României: cu Honduras (1-0), Coreea de Sud (0-4) și Noua Zeelandă (0-0).

Alex Dobre: "Mă face să mă gândesc dacă să mai accept să vin vreodată. Acum îl înțeleg mult mai bine pe Ștefan Radu"

Ce te gândești să faci dacă situația persistă? Să spunem că ai în continuare evoluții bune și nu vei fi convocat nici la următoarele acțiuni.

Pentru mine, prioritar acum e să joc cât mai bine la Dijon, să marchez, să terminăm pe un loc cât mai bun. Apoi, îmi doresc un nou pas în carieră, un club mult mai mare și un campionat mult mai puternic. Dacă vine și echipa națională, ar fi un bonus, dar slabe șanse, după cum se vede. Mă face și pe mine să mă gândesc dacă să mai accept să vin vreodată. Probabil dacă mi-aș lua cetățenia franceză sau engleză aș fi chemat mult mai repede, mai ales dacă aș ajunge la un club mai mare, așa cum îmi doresc.

Au mai fost jucători importanți care au refuzat convocările la echipa națională...

Nu mă miră decizia lui Ștefan Radu, de exemplu. Acum înțeleg și eu mult mai bine de ce nu a acceptat atunci și de ce probabil nu acceptă nici acum.

Un milion de auro a plătit Dijon pentru a-l transfera pe Alex Dobre de la Bournemouth, în august 2020. După un prim sezon în Ligue 1, cu 22 de meciuri jucate, echipa românului a retrogradat în eșalonul secund.

Alex Dobre, 5 goluri. Nicio extremă convocată de Edi Iordănescu nu a atins această bornă

Sport.ro a făcut o comparație între cifrele lui Alex Dobre din acest sezon și cele ale stranierilor aflați pe lista preliminară a lui Edi Iordănescu, care evoluează pe același post, de extremă dreapta sau extremă stânga. Jucătorul lui Dijon are cele mai multe goluri marcate (5), iar la capitolul pase decisive este depășit doar de Sergiu Hanca.

Alex Dobre (Dijon, Franța L2, locul 12) - 23 de meciuri în toate competițiile (1.525 minute), 5 goluri, 3 pase decisive

(Dijon, Franța L2, locul 12) - 23 de meciuri în toate competițiile (1.525 minute), 5 goluri, 3 pase decisive Sergiu Hanca (Cracovia, Polonia L1, locul 9) - 24 de meciuri (1.872 minute), 2 goluri, 4 pase decisive

(Cracovia, Polonia L1, locul 9) - 24 de meciuri (1.872 minute), 2 goluri, 4 pase decisive Dennis Man (Parma, Italia L2, locul 13) - 20 de meciuri (1.270 de minute), 3 goluri, o pasă decisivă

(Parma, Italia L2, locul 13) - 20 de meciuri (1.270 de minute), 3 goluri, o pasă decisivă Valentin Mihăilă (Atalanta, Italia L1, locul 6 + Parma, Italia L2, în prima parte a sezonului) - 17 meciuri (866 minute), 2 goluri, o pasă decisivă

(Atalanta, Italia L1, locul 6 + Parma, Italia L2, în prima parte a sezonului) - 17 meciuri (866 minute), 2 goluri, o pasă decisivă Alexandru Mitriță (PAOK Salonic, Grecia L1, locul 2) - 23 de meciuri (1.056 minute), 3 goluri, 2 pase decisive

(PAOK Salonic, Grecia L1, locul 2) - 23 de meciuri (1.056 minute), 3 goluri, 2 pase decisive Dorin Rotariu (Atromitos, Grecia L1, locul 12 + Ludogorets, Bulgaria L1, în prima parte a sezonului) - 20 de meciuri (1.051 minute), un gol, 2 pase decisive

*Deian Sorescu, jucătorul lui Rakow, a fost folosit cu precădere ca mijlocaș dreapta în actualul sezon, însă pe site-ul FRF este încadrat la fundași. Timișoreanul a marcat 8 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 20 de meciuri jucate la Dinamo, iar în iarnă a fost transferat în Polonia, unde a jucat în trei meciuri (173 de minute) și a reușit un assist.

Alex Dobre, locul secund în clasamentul driblingurilor reușite în Ligue 2

Într-o analiză făcută de site-ul oficial al Ligue 2, publicată pe 16 februarie, Alex Dobre ocupa locul secund în clasamentul fotbaliștilor din campionat cu cele mai multe driblinguri reușite. Fotbalistul lui Dijon are un procentaj de 67,3% (35 driblinguri reușite din 52 încercate), fiind depășit doar de Mehdi Merghem (70,4%, 38 din 54), jucător la Guingamp.

Stranierii convocați de selecționerul Edward Iordănescu

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristi Ganea (Aris Salonic |Grecia, 8/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vasile Mogoș (Crotone | Italia, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Alexandru Băluță (Pușkaș Akademia | Ungaria, 8/1), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 30/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 0/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Olimpiu Moruțan (Galatasaray | Turcia, 3/0), Dorin Rotariu (Atromitos | Grecia, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

Jucătorii Ianis Hagi și Andrei Rațiu sunt indisponibili pentru această acțiune din cauza unor accidentări, mai informează FRF pe site-ul oficial.