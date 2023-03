„Ne-am relaxat și nu e ok!” Concluziile lui Edward Iordănescu după victoria cu Andorra din preliminariile EURO 2024

„Tricolorii” au debutat cu o victorie în preliminariile Campionatului European din 2024. Scorul a fost deschis în prima repriză de Dennis Man, care a marcat cu capul din centrarea lui Olimpiu Moruțan, după ce Denis Alibec a avut un gol anulat cu VAR, pe motiv de ofsaid.

Alibec a reușit însă să își treacă numele pe lista marcatorilor, cu o reușită care de această dată a fost validată cu ajutorul VAR, după o pasă extrem de bună a lui Răzvan Marin. Arbitrul anulase golul, însă decizia a fost schimbată din camera VAR. Gazdele au rămas și în inferioritate numerică în minutul 61, după ce Rebes a văzut al doilea galben.

Concluziile lui Edward Iordănescu după victoria cu Andorra

Selecționerul a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută de echipa sa, însă nemulțumit că jucătorii săi nu au reușit să înscrie mai multe goluri.

„Ne-am atins obiectivul, am venit pentru trei puncte și le-am luat. Ne dă liniște, un rezultat bun, pozitiv, ne așteaptă un drum lung. Obiectivul au fost cele trei puncte, asta e cel mai bun lucru, mai ales că orice debut de campanie după calificări ratate înseamnă presiune. Au fost lucruri care nu au funcționat, am intrat greu în joc, ne-am găsit greu ritmul, după am marcat și am dus lucrurile în direcția dorită.

Am intrat cu avantaj la pauză, am înscris și golul de 2-0. Am rămas cu om în plus și trebuia să continuăm să avem atitudine ofensivă, am vrut să mai marcăm, am schimbat ofensiv, învățăm din greșeli, felicit echipa pentru efort, atitudine și că am reușit să ne atingem obiectivul. Cred că ne-am relaxat și nu e ok, ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă și ne-am relaxat, când ai om în plus trebuie să joci, să continui să toci adversarul, să aduci mingi la careu. Am întâlnit un adversar foarte incomod, cu joc la limita regulamentului, foarte agresivi, teren mic, care nu ne-a ajutat.

Mă bucur pentru amândoi că au marcat, îmi pare rău că nu au marcat și la celelalte situații avute. Le-am spus asta și în vestiar, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci, am fi putut avea mai mulți jucători care să își pună numele pe tabelă. Sunt sigur că mergem la București și vom avea sprijin din partea suporterilor și să încheiem cu șase puncte. Fanii contează pentru noi mai mult decât probabil ei își imaginează.

Pentru calificare trebuie să învățăm să suferim, să luptăm. Mă bucur că am răspuns bine la intensitatea și agresivitatea adversarului, am pus piciorul, nu ne-am ferit și trebuie să învățăm să și luptăm”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.

România ocupă locul al doilea în Grupa I din preliminariile EURO 2024, având trei puncte obținute, la egalitate cu Elveția, care s-a impus cu 5-0 în duelul cu Belarus, având un golaveraj mai bun. Kosovo și Israel au câte un punct.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Belarus de pe 28 martie de la 21:45, duel ce se va disputa pe Arena Națională.