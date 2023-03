Alex Dobre a revenit la sentimente mai bune față de Edi Iordănescu. Ce a spus după prima convocare la națională

În urmă cu un an, Dobre susținea că nu mai este interesat de naționala României, după ce Iordănescu nu l-a convocat pentru meciurile amicale cu Israel și Grecia, însă acum susține că declarația sa de atunci nu a fost bine înțeleasă.

„Sunt foarte onorat și fericit să fiu aici și abia aștept să încep. Timpul a trecut foarte repede, a fost o experiență foarte plăcută (n.r. - Jocurile Olimpice 2021), dar acum sunt foarte fericit să fiu chemat la prima reprezentativă, să arăt ceea ce pot și să ajut naționala cu calitățile mele și cu ceea ce pot.

Colegii m-au primit foarte bine, staff-ul m-a primit foarte bine. Simt o energie pozitivă și simt că toată lumea este dispusă să dea totul. Sper din tot sufletul să dăm tot ceea ce avem mai bun în aceste două meciuri.

Este un vis împlinit să fac parte din prima reprezentativă a României și să îmi reprezint țara.

(n.r. - În urmă cu un an ai spus că nu te interesează echipa națională) Am fost întrebat de echipa națională și am spus că nu vreau să vorbesc despre asta și s-a interpretat că eu nu îmi doresc să fac parte din echipa națională, ceva de genul. Dimpotrivă, pentru mine este o onoare, o plăcere și mereu voi veni cu inima deschisă pentru a reprezenta România.

Pentru mine cea mai importantă este victoria, dar dacă pot să aduc ce am mai bun eu jocului, dar cel mai important este să îmi pun calitățile în slujba echipei și să luăm toate cele trei puncte.

(n.r. Cum ai primit veste convocării) Eram într-o dimineață, tocmai ce-mi făcusem cafeaua și am primit un mesaj pe telefon, m-am bucurat enorm de mult.

Avem șanse foarte mari, sunt naționale accesibile. Cred că dacă dăm tot ce avem mai bun, eu cred că putem să luăm primele două locuri”, a spus Alex Dobre pentru FRF.TV.

România demutează săptămâna aceasta în preliminariile Euro 2024

Naționala României va disputa în această lună primele două meciuri din preliminariile Campionatului European 2024.

Sâmbătă, 25 martie, ora 21:45, Estadi Nacional (Andorra): Andorra – ROMÂNIA

Marți, 28 martie, ora 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Belarus

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 2/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu* (Farul Constanța, 0/0), George Pușcaș (Genoa | Italia, 34/10).