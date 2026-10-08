Edi Iordănescu, aproape de o revenire de senzație!

Edi Iordănescu, aproape de o revenire de senzație! Nationala
Alexandru Hațieganu
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Edi Iordănescu (48 de ani), liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia din octombrie 2025, este foarte aproape să revină în antrenorat. 

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Din articol

Selecționerul care a calificat România la EURO 2024 și care a ajuns până în optimile turneului final este favorit să preia prima reprezentativă a Bulgariei, conform presei vecinilor de la sud de Dunăre. 

Edi Iordănescu poate fi selecționerul Bulgariei! 

„Dacă rundele de negocieri se vor încheia cu un acord, Iordănescu ar putea debuta pe banca tehnică luna viitoare. Fiul legendarului Anghel Iordănescu are o experiență de 14 ani în antrenorat, bifând în 2016 și o scurtă aventură de trei luni (august – noiembrie) la CSKA-Sofia.

Ulterior, a pregătit cluburi de top din campionatul intern, pentru ca apoi să obțină cel mai mare succes al carierei la cârma naționalei din România (2022–2024), pe care a calificat-o la Euro 2024, a câștigat grupa la turneul final și a atins faza optimilor de finală.

Ultima sa experiență a fost la Legia Varșovia, unde a activat doar patru luni, până la sfârșitul lunii octombrie 2025, fiind în prezent liber de contract”, au notat jurnaliști bulgari de la site-ul filternews.bg.

Edi Iordănescu

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Bulgaria, într-o situație critică

Aleksandar Dimitrov și-a dat demisia din funcția de selecționer al Bulgariei după un parcurs modest în Liga Națiunilor (C). 

Eșecul de pe teren propriu cu Luxemburg (1-2) și egalul tot de acasă cu Estonia (0-0) i-au fost „fatale” lui Dimitrov.

Ulterior, sub conducerea interimară a lui Atanas Ribarski, Bulgaria a pierdut în deplasare contra Islandei (0-3) și s-a impus în Luxemburg (2-0).

  • 10 victorii, 10 remize, 8 înfrângeri și un golaveraj 33-28 reprezintă bilanțul lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României.   
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