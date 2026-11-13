După patru eșecuri în primele patru etape din Liga Națiunilor, România se pregătește de ultimele două jocuri din această competiție: cu Polonia (acasă, sâmbătă, 21:45) și Bosnia (deplasare, marți, 21:45).

Gică Hagi anunță schimbări în atac înainte de România - Polonia

La conferința de presă premergătoare jocului cu Polonia, Gică Hagi a anunțat că vor exista mai multe schimbări în primul 11 al României, în special în linia de atac.

"Se știu jucătorii care lipsesc (n.r - Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă). În rest, vom vedea. Ne-am antrenat, avem două meciuri. Trebuie să fim pregătiți pentru ambele meciuri. Unii vor juca acest meci, după care vom vedea starea fiecăruia. Sunt detalii pentru care suntem pregătiți.

Ce pot să vă zic e că în atac o să vedeți schimbări. Trei! Vor fi schimbări pentru că jucătorii nu sunt la forma maximă. Nu au jocuri foarte multe, iar acolo e clar că vom începe cu schimbări. Asta nu înseamnă că la mijloc și la fundași nu vom face, dar cei din față vom împărți minutele. Acolo chiar avem nevoie de prospețime și viteză", a spus Hagi.

Hagi, înainte de România - Polonia: "Sunt optimist că vom face un meci bun "

Deși a pierdut drastic la Varșovia contra Poloniei, scor 0-6, Gică Hagi spune că există un optimism ridicat în rândul jucătorilor și așteaptă să vadă o altă față a naționalei la această acțiune.

"Am avut aproape o săptămână la dispoziție. Ne-am antrenat foarte bine. Cred că suntem în perioada în care ne-am cunoscut mult mai bine. Mâine sunt optimist că vom face un meci bun contra unui adversar care știe fotbal. E o echipă iute, reactivă, are jucători buni, dar sperăm să jucăm mult mai bine decât ei. Nu uităm ce s-a întâmplat în Polonia, dar am analizat și sperăm să o facem mult mai bine.

I-am văzut bine pe jucători. Clar că nu ne cade bine ce e în spate, dar jucătorii sunt optimiști, încrezători. Așa trebuie să fim pentru că suntem la națională. Trebuie să ducem această presiune, să trăim cu ea și să facem față. Ne dorim succesul, îl vrem, îl analizăm și sperăm să îl avem. Numai așa va veni bucuria.

Nu contează dacă iei gol prima. Un adversar te poate conduce, important e să revii, să încerci să te impus, să ai identitate, să ai personalitate. Îmi doresc o echipă care să vină pe identitatea mea. Mie îmi place să am inițiativa, să avem posesia, să controlăm ritmul jocului, iar defensiv să avem intensitate, să stăm foarte bine. Nivelul e foarte mare aici și trebuie să ne ridicăm la standardele acestea pentru a progresa", a mai spus Hagi.