Fotbalistul trece prin momente dificile. Tatăl său adoptiv, Gheorghe Burticioiu, se află în stare gravă la terapie intensiva (ATI), confruntându-se cu mai multe probleme de sănătate.

Ultimele vești despre Ștefan Baiaram, după ce a pățit tatăl său: ”Infarct, acum AVC. Îți dai seama ce gânduri are”

Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Criova, a avut o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE în care a vorbit, printre altele, și despre starea în care se află Baiaram.

Fotbalistul e măcinat sufletește de ce se petrece cu tatăl său adoptiv, motiv pentru care nu a jucat nici în ultimul meci de campionat înaintea pauzei internaționale, cel cu CFR Cluj (0-0).

”Acum n-ai ce să faci cu el, e terminat, săracul, cu taică-său. A avut și infarct, acum a dat și într-un accident vascular cerebral... Taică-său e într-o stare gravă. Au încercat, l-au stabilizat, dar după care a revenit.

Îți dai seama ce gânduri are acum și ce stare psihică... Dar... vedem...

Baiaram este un jucător foarte important pentru noi, este un jucător care se pretează la combinații, și momentul ofensiv al echipei noastre arată altfel când e Baiaram.

Are experiență, are și puterea și decizia să-și ia acțiuni pe cont propriu, suntem mult mai periculoși acolo cu el, așa am văzut eu. Este foarte important. Acum vedem starea lui psihică, e foarte importantă”, a spus Cârțu.