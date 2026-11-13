Dana White: ”Ce adunătură de idioți!” Șase membri ai echipei lui Nurmagomedov, condamnați la închisoare după o bătaie generală

Dana White: ”Ce adunătură de idioți!” Șase membri ai echipei lui Nurmagomedov, condamnați la închisoare după o bătaie generală Stiri
SPORT.RO
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Şase membri ai Team Nurmagomedov au fost condamnaţi la şase luni de închisoare în urma unei încăierări în care a fost implicat fostul campion UFC Merab Dvalishvili, la un hotel din Abu Dhabi, relatează ESPN.

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Miercuri, la hotelul care găzduia un eveniment Real American Fighting, campionul PFL la categoria uşoară, Usman Nurmagomedov, vărul legendarului luptător MMA retras din activitate Khabib Nurmagomedov, s-a apropiat de Dvalishvili din spate şi l-a pălmuit apoi, declanşând o încăierare între membrii celor două tabere. Poliţia a arestat toate părţile implicate. Dvalishvili a fost eliberat ulterior, potrivit directorului executiv al RAF, Chad Bronstein, scrie news.ro.

Potrivit Departamentului Judiciar din Abu Dhabi, şase membri ai echipei lui Nurmagomedov au fost condamnaţi fiecare la şase luni de închisoare, amendaţi cu 300.000 AED (aproximativ 81.700 dolari) şi li s-a dispus expulzarea după ispăşirea pedepselor. Potrivit publicaţiei "The National" din Emiratele Arabe Unite, Dvalishvili şi un prieten au fost amendaţi cu 50.000 AED (aproximativ 13.600 USD) pentru "perturbarea ordinii publice şi agresiune asupra altor persoane".

Două persoane care au filmat altercaţia au fost, de asemenea, condamnate la şase luni de închisoare, potrivit publicaţiei "The National", pentru încălcarea legilor privind viaţa privată prin filmarea şi publicarea imaginilor incidentului. Instanţa le-a confiscat telefoanele pentru a şterge înregistrările.

Tensiunile dintre Dvalishvili şi echipa Nurmagomedov s-au intensificat de când Dvalishvili l-a învins pe Umar Nurmagomedov, fratele mai mare al lui Usman, într-o luptă pentru titlul UFC la categoria bantamweight, în ianuarie 2025. Cele două tabere au avut o altă încăierare, de amploare mai redusă, la un eveniment RAF desfăşurat în Georgia, în luna iulie.

Umar Nurmagomedov urma să se lupte cu fostul campion UFC Urijah Faber la evenimentul RAF de sâmbătă, dar a fost înlocuit de prietenul georgian al lui Dvalishvili, Saba Lazishvili, în vârstă de 21 de ani, care a fost implicat în bătaia de miercuri de la hotel. Dvalishvili va participa în continuare la meciul programat împotriva fostului campion UFC Marlon Moraes.

Usman Nurmagomedov, în vârstă de 28 de ani, şi-a încheiat recent contractul exclusiv cu PFL, iar în ultimul timp au existat speculaţii cu privire la posibilitatea ca luptătorul neînvins să semneze cu UFC.

Dana White, CEO-ul UFC, a comentat joi incidentul în cadrul unei conferinţe de presă la New York. "Ce adunătură de idioţi!", a spus White. "Este absolut ridicol şi stupid, iar toţi sunt în închisoare. Acela nu este un loc unde să te prosteşti."

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