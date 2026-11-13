După patru eșecuri în primele patru etape din Liga Națiunilor, România se pregătește de ultimele două jocuri din această competiție: cu Polonia (acasă, sâmbătă, 21:45) și Bosnia (deplasare, marți, 21:45).
Gică Hagi anunță că Ianis și Dennis Man vor juca atât contra Poloniei, cât și contra Bosniei
La conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia, vineri, Hagi a fost întrebat despre Ianis Hagi și Dennis Man, care joacă foarte puțin la Alanyaspor, respectiv PSV Eindhoven, în acest sezon. Selecționerul a recunoscut perioadele dificile ale celor doi, însă a anunțat că ambii vor juca atât contra Poloniei, cât și contra Bosniei.
"Am vorbit cu ei. Ei sunt jucători care au experiență foarte mare și știu să gestioneze momentele acestea. Vom apela la ei pentru că sunt jucători cu experiență ai naționalei. Vom încerca să îi folosim în ambele meciuri, atât cât putem.
O să vedem. Sper să fie un randament foarte bun din partea amândurora, dar și a altora, care joacă și ei puțin", a spus Gică Hagi.
Gică Hagi: "Ianis v-a făcut mândri și am mers la Europene, a fost decisiv. Asta știu eu despre el!"
Ulterior, selecționerul a vorbit pe larg despre situația fiului său. Gică Hagi a amintit de contribuțiile avute de Ianis la națională de-a lungul timpului și a oferit un exemplu din propria carieră, când ajunsese să joace în Serie B, la Brescia, după perioada petrecută la Real Madrid.
"Ianis își ia deciziile singur. Unele au fost bune, altele mai puțin bune. Eu știu clar că Ianis, atunci când a venit la echipa națională, a ajutat echipa națională și a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Campionat European.
Ianis e un jucător care a jucat de la vârsta de 14 ani pentru România. Știe ce înseamnă România. V-a făcut mândri și am mers la Europene. A fost decisiv în acel grup. Asta știu despre Ianis!
După aceea, știu că situația lui Ianis nu e una bună, dar și eu am avut momente când nu am jucat. Dacă ești puternic, trebuie să treci peste aceste momente grele. Și ditamai Hagi, ăla bătrân, care stă în fața voastră, a ajuns în Divizia B. De la Real Madrid a ajuns în Divizia B (n.r - la Brescia) cu unul dintre cei mai mari antrenori români (n.r - Mircea Lucescu).
De la Real Madrid, într-un an am ajuns în Divizia B. Iar după am ajuns la Barcelona! Orice e posibil în fotbal. Important e să treci peste momentele grele. Sunt momentele lui Ianis, el trebuie să le gestioneze și să treacă peste. Bineînțeles că trebuie să schimbe ceva", a mai spus Gică Hagi.