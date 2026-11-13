După patru eșecuri în primele patru etape din Liga Națiunilor, România se pregătește de ultimele două jocuri din această competiție: cu Polonia (acasă, sâmbătă, 21:45) și Bosnia (deplasare, marți, 21:45).

Gică Hagi anunță că Ianis și Dennis Man vor juca atât contra Poloniei, cât și contra Bosniei

La conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia, vineri, Hagi a fost întrebat despre Ianis Hagi și Dennis Man, care joacă foarte puțin la Alanyaspor, respectiv PSV Eindhoven, în acest sezon. Selecționerul a recunoscut perioadele dificile ale celor doi, însă a anunțat că ambii vor juca atât contra Poloniei, cât și contra Bosniei.

"Am vorbit cu ei. Ei sunt jucători care au experiență foarte mare și știu să gestioneze momentele acestea. Vom apela la ei pentru că sunt jucători cu experiență ai naționalei. Vom încerca să îi folosim în ambele meciuri, atât cât putem.

﻿O să vedem. Sper să fie un randament foarte bun din partea amândurora, dar și a altora, care joacă și ei puțin", a spus Gică Hagi.