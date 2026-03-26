Partida de pe stadionul „Beșiktaș Park” a fost decisă de golul marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 54. Meciul a putut fi urmărit pe Sport.ro în format LIVE TEXT.

Fotbaliștii României, luați în colimator după eșecul cu Turcia: „Clătite goale!”

La finalul confruntării, reacțiile nu au întârziat să apară. Marian Iancu, fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, a criticat dur prestația „tricolorilor” într-o postare publicată pe Facebook.

„Ne-am dus ghiauri pe cai și venim eunuci pe jos. Prea mulți turci. Și la ei și la noi! Nu putem mai mult. Era evident. Clătite goale. Fără conținut. Ei cu baclavale și sarailiile lor cu nucă și fistic. Și ceva mac. Da, da! Ați înțeles bine aluzia mea. Se știe. Turcu-i meserie. Să nu fiți supărați. O să treacă așa cum au trecut zeci de ani de la ultimul descălecat la Mondiale. Luați o pauză de patru ani. Mai încercăm o dată!”, a scris Iancu pe Facebook.

„Începem talente și sfârșim speranțe. Ceva tot am câștigat! Scăpăm de milițianul obraznic. O să ne spună că dacă nu dădeau turcii gol îi băteam”, a mai transmis Marian Iancu.

După eliminarea din baraj, România va mai disputa un singur meci în această campanie. „Tricolorii” vor juca marți, 31 martie, în deplasare, cu învinsa duelului dintre Slovacia și Kosovo.