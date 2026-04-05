Gică Hagi este favorit să vină pe banca echipei naționale, după ce Mircea Lucescu a plecat în urmă cu câteva zile, după insuccesul din barajul cu Turcia.

Ioan Becali, întrebat dacă Hagi va renunța la Stanciu: ce a spus impresarul

Reputatul impresar a fost întrebat ce crede că va decide „Regele” în cazul lui Nicolae Stanciu, care a dat semen clare după partida cu Turcia că se gândește la încheierea carierei la echipa națională.

Ioan Becali e de părere că Hagi nu va renunța la mijlocașul care evoluează în China, chiar dacă are 32 de ani.

„Cei tineri au ocazia să se califice la U21, iar apoi să vină unul câte unul la echipa mare, dar nu în grup. Nu aș face o întinerire bruscă niciodată! În 2019, la U21, am făcut o performanță extraordinară, am ajuns în semifinale, doar că atunci s-a forțat cu grupul și au fost aduși toți la echipa mare.

Au fost dați deoparte atunci jucători care puteau performa în continuare, așa cum s-a încercat acum să fie dat deoparte Stanciu. El, la 32 de ani, a dat o bară care putea fi un gol ce ne ducea în prelungiri. Eu am zis că Stanciu și Marin vor juca cu Turcia.

Nu pot să spun dacă Hagi va renunța la Stanciu. Hagi, din moment ce va accepta și va deveni antrenorul echipei — nu e ca și cum e deja selecționer —, va trebui să aibă și un comitet executiv. Hagi nu va veni ca orice alt antrenor, pentru că e Hagi! Scuză-mă, și Lucescu a fost Lucescu, dar ca jucător a fost doar Hagi! A fost la echipa națională foarte puțin timp, a plecat pentru că a vrut el.

Eu nu cred că ar trebui să se renunțe la un fotbalist precum Stanciu, chiar dacă joacă în China! Stanciu mai poate juca minimum doi ani. Lewandowski, la 38 de ani, vrea contract, Ronaldo o să fie la Mondiale… Atunci ce să mai spunem de Stanciu?!”, a declarat Giovanni Becali, conform Fanatik.

Pentru România urmează un amical cu Georgia în iunie, urmat de meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia, unde, cel mai probabil, pe banca tehnică se va afla Gică Hagi.

Marian Iancu: „Nu am văzut rege să facă dintr-o gloabă un armăsar pur-sânge”

Omul de afaceri nu s-a ferit de cuvinte și a analizat „la sânge” contractul pe care ar urma să îl primească Hagi de la FRF. Marian Iancu este de părere că înelegerea trebuie să fie „făcută cu cap”, cu obiective clare și stricte.

„Hagi, antrenorul echipei naționale de fotbal a României. Același care a mai fost. După Mircea Lucescu, FRF vine cu o nouă lovitură de imagine. Pleacă Îl Luce și vine Regele. Rămân gloabele. Nu am văzut rege să facă dintr-o gloabă un armăsar pur-sânge. Aceștia trebuie crescuți de mici.

Dacă FRF a înțeles ceva din fotbalul românesc de până acum, de când se află în noua formulă administrativă, atunci ar trebui să-i ofere lui Hagi un contract foarte strict, legat în jurul interesului național: să nu poată pleca în niciun mod de la echipă timp de 12 ani. Cu amendamentul ca în primii 8 ani să nu aibă obiective de calificare, iar în ultimii 4 ani să ne ducă atât la European, cât și la Mondial cu un lot complet nou și cu o medie de vârstă în jurul a 26-27 de ani.

Toate acestea sub autoritatea unui bonus de performanță inclus în contract, pe care îl poate pierde dacă obiectivul reconstrucției lotului echipei naționale eșuează și nu ne calificăm la Euro și la CM la datele asumate de Hagi și FRF.

Altfel vom continua să trăim cu aceleași speranțe deșarte, pentru ca în final să ne lovim iar de permanentele dezamăgiri cu care ne-au obișnuit marii îmbuibați gonflabili din fotbalul românesc”, a scris Marian Iancu pe Facebook.