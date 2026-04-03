Prima reprezentativă a pierdut cu Turcia în semifinala barajului pentru accederea la turneul final din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, scor 0-1.

După meciul cu turcii, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a fost internat de urgență la spital. Vineri, în ziua în care trebuia să fie externat, a suferit două infarcturi și chinul s-a prelungit.

Momentul de panică al lui ”Il Luce” a venit la o zi după ce s-a încheiat și mandatul său pe banca naționalei în mod oficial. FRF a anunțat plecarea acestuia de la cârma primei reprezentative.

Pițurcă e convins: ”99% e următorul selecționer”

Cel mai probabil, Gheorghe Hagi va fi cel care îl va înlocui pe Lucescu, în ideea în care ”Regele” și-a cedat și acțiunile de la Farul ca să poată colabora cu Federația Română de Fotbal.

De aceeași părere e și Victor Pițurcă, fost selecționer, care îl vede pe Hagi în proporție de 99% la cârma tricolorilor.

”În momentul acesta, Gică Hagi mi se pare o alegere bună, mai ales că și el își dorește să preia România.

Hagi a căpătat deja o anumită experiență, a antrenat foarte mulți ani, cu rezultate bune. Alt avantaj e că știe majoritatea jucătorilor echipei naționale, fiindcă i-au trecut prin mână la Viitorul și la Farul.

De asemenea, el e respectat de vestiar, ca fost mare jucător. Are toate atuurile. 99% e numit deja, venirea lui e aproape sigură”, a spus Pițurcă, potrivit as.

EXCLUSIV Decizia luată de medici în privința lui Mircea Lucescu

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Lucescu este, în acest moment, conștient și cooperant cu staff-ul medical, așa cum a anunțat și personalul Spitalului Universitar prin intermediul unui comunicat emis presei.

Cel mai galonat antrenor român va fi sub supravegherea atentă a medicilor cel puțin până săptămâna viitoare. Totuși, acesta nu este în afara oricărui pericol, ținând cont de vârsta sa înaintată.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.

Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.