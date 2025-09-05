A fost primul meci direct dintre cele două echipe, iar nord-americanii au profitat de erorile tricolorilor pentru a obține o victorie categorică.



Canada a deschis scorul rapid prin Jonathan David, în minutul 11, iar Ali Ahmed a făcut 2-0 după o gafă uriașă a portarului Horațiu Moldovan. În repriza a doua, Niko Sigur a stabilit scorul final cu o execuție spectaculoasă.



Răzvan Marin știe cum poate învinge Cipru: "Trebuie să facem asta!"



La finalul meciului, Răzvan Marin a vorbit despre ce trebuie să schimbe România înaintea duelului decisiv cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026.



„În primul rând, bineînțeles că este un rezultat rușinos, chiar dacă e doar un meci amical. Nu ne place, nu e frumos să pierdem într-o asemenea manieră.



În anumite momente, am reușit să ne creăm și noi câteva situații importante de gol. Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și mental. Urmează meciul cu Cipru, unul foarte, foarte important.



Într-adevăr, știm că Canada este o echipă foarte puternică, cu jucători care evoluează la echipe importante din străinătate. S-a văzut asta în primele 15-20 de minute ale meciului, când au și reușit să înscrie două goluri. Au fost mai buni decât noi.



Normal, această înfrângere nu ne dă încrederea pe care ne-o doream pentru următoarele meciuri din campania preliminară, dar știm foarte bine cu toții că, dacă mai vrem să sperăm la ceva, avem nevoie de patru victorii din cele patru meciuri rămase pentru a spera la un baraj sau chiar la primul loc. Totul depinde, însă, și de celelalte rezultate.



Bineînțeles, trebuie să ne ridicăm moralul, să vorbim între noi. Dacă jucăm în felul ăsta, cu siguranță nu va fi deloc ușor nici cu cei din Cipru.



Îmi aduc aminte că, atunci când am jucat în septembrie în Liga Națiunilor, am avut primele 10-15 minute grele până am reușit să dăm primul gol, iar apoi ne-am făcut meciul mai ușor. Cred că asta trebuie să facem și în meciul de marți: să punem o intensitate foarte mare în joc pentru a-i surprinde și pentru a reuși să marcăm cât mai rapid. Cu siguranță, după aceea, jocul va fi la mâna noastră.



Bineînțeles că ne pare rău pentru toți cei care sunt accidentați sau care, din anumite motive, nu sunt printre noi. Ianis abia acum și-a găsit echipa, Vali este accidentat, Radu lipsește de atâta timp. Cu siguranță ne gândim și la ceilalți jucători, dar cei care vin la echipa națională și îi înlocuiesc trebuie să facă față cu brio dacă vor să rămână la lot”, a spus Răzvan Marin, la finalul meciului.



Marți, de la ora 21:45, România joacă în deplasare cu Cipru, într-o partidă crucială pentru speranțele de calificare la Campionatul Mondial 2026.

