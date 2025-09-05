A fost primul meci direct dintre cele două echipe, iar nord-americanii au arătat o forță ofensivă impresionantă, profitând din plin de erorile tricolorilor.



Canada a deschis scorul rapid, prin vedeta Jonathan David, în minutul 11, iar în minutul 22 Ali Ahmed a făcut 2-0 după o gafă uriașă a portarului Horațiu Moldovan. Scorul final a fost stabilit de Niko Sigur, care a finalizat un atac spectaculos și a dus tabela la 3-0.



Concluziile lui Gică Popescu după România – Canada 0-3: „Am fost surprins”



La finalul meciului, Gică Popescu, fost căpitan al naționalei și al Barcelonei, a analizat prestația tricolorilor și a transmis un mesaj clar înainte de meciul oficial cu Cipru.



Fostul fundaș a explicat că România trebuie să arate o altă față marți, în Cipru și a evidențiat diferențele de atitudine dintre canadieni și "tricolori".

„Sincer, cred că de foarte mult timp nu am văzut echipa națională dominată în maniera în care a fost de Canada în această seară. A fost o victorie meritată, care cred că a surprins prin modul în care au început jocul, dorind să atace constant. În minutul 20 era deja 2-0 pentru ei. Ce m-a surprins neplăcut a fost felul în care am început noi. Speram ca echipa națională să aibă aceeași abordare pe care o vom avea marți în Cipru. În seara asta era important să jucăm cu aceeași atitudine cu care vom juca marți în Cipru.



Am fost surprins negativ de atitudinea băieților, de modul în care ne-am prezentat la 2-0 cu Canada. Este vorba despre un meci amical. Dacă în meciurile amicale nu încercăm, nu avem abordarea pe care sperăm să o avem marți în Cipru, atunci de ce mai jucăm aceste meciuri? Contează să încercăm să punem în practică ceea ce sperăm să jucăm diferit în Cipru.



Nu știu care a fost abordarea lui nea Mircea. Stăteam, așteptam și încercam să jucăm pe contraatac. Am avut două tresăriri prin Stanciu, cu două șuturi, dar în rest a fost o dominare incredibilă a Canadei, o echipă curajoasă, cu jucători de calitate. Lecția pe care ne-a predat-o Canada în această seară este greu de uitat.



Rămân surprins de această atitudine care începe să devină permanentă. Când jucăm, indiferent de adversar, ne așezăm la jumătatea terenului și încercăm să jucăm pe contraatac. Ne-am imaginat că vom merge peste Canada, că le vom pune probleme, așa cum au făcut ei – erau în 6 metri la noi și făceau pressing. Un stadion cu 30.000 de oameni pentru un meci amical! Mă așteptam la o altă abordare, să mergem peste ei, să le punem probleme, dar am făcut-o prea rar.



Sper ca această evoluție ștearsă din seara asta să fie ceva punctual, legat de lipsa de formă sportivă a majorității jucătorilor noștri. Mulți dintre ei au jucat foarte puțin și îmi place să cred că acesta este motivul evoluției slabe a băieților noștri.



Nu cred că e doar atât, pentru că Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul românesc. A antrenat vestiare cu campioni adevărați. Sunt convins că are un limbaj personalizat pentru fiecare jucător în parte, că discută cu majoritatea dintre ei. Un antrenor cu atâta experiență poate influența sute de jucători care vin la echipa națională. Abordarea lui Mircea Lucescu, fie că e meci amical sau oficial, transmite acea seriozitate care îl caracterizează.



Antrenorul echipei naționale nu este, de fapt, doar un antrenor, ci un selecționer. El trebuie să convoace cei mai valoroși și mai în formă jucători. În aceste 3-4 zile, el trebuie să transmită registrul tactic, dar forma sportivă este cea cu care jucătorii vin de la cluburi. Cam atât. Perioada este foarte scurtă. Mircea Lucescu preia jucătorii de la echipele de club cu forma sportivă pe care o au sau nu o au. Starea de spirit o transmite el, iar aceasta este foarte diferită față de cea de la echipele de club”, a spus Gică Popescu la Antena 1.

