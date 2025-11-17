Dorinel Munteanu, deținătorul numărului record de selecții în naționala României (134), a avut o opinie diferită față de cea a majorității, după ce fanii bosniaci i-au numit „țigani” pe tricolori.

Dorinel Munteanu, reacție după Bosnia - România 3-1

Deși Mircea Lucescu și elevii săi și-au exprimat indignarea, la fel ca majoritatea vocilor relevante din fotbalul românesc, Munteanu a avut o altă poziție. Antrenorul, rămas liber de contract după despărțirea de Sepsi din aprilie, a subliniat că tricolorii trebuiau să demonstreze pe teren că „țiganii” sunt mai buni.

„Nici nu știu cum să vă spun sau ce parte să abordez, pentru că… sincopele de la echipa națională – mă refer din punctul de vedere al randamentului – au fost foarte mari în această campanie. De aceea am ajuns unde am ajuns. Și nu cred că ar trebui să mă surprindă. Eu știu… dar am foarte mari așteptări, pentru că…

Am spus după meciul cu Austria că am făcut o partidă exactă, bună. Am câștigat, am meritat, chiar dacă am marcat mai târziu. Dar în jocul de sâmbătă… nu poți să te califici sau să atingi un obiectiv când joci doar o repriză. Indiferent ce scuze ne găsim – și așa mai departe – nu poți să te califici. Trebuie să ai, eu știu, o constantă în randament, în joc și în atitudine.

Munteanu: „Să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”

Jucătorii au spus – sau cei care au fost în vestiar – că au intrat mai relaxați în joc. De ce? Nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Dar nu putem să… Eu am spus și pe alte căi: nu e cazul să ne găsim mereu scuze. Că n-a fost bun terenul, că ne-au huiduit suporterii, că ne-au făcut țigani…

Nu e prima dată când ni se spune așa – cel puțin eu, cât am jucat, am auzit. Asta ar fi trebuit să ne motiveze și mai mult. Să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni. Era foarte simplu. Dar sigur, în contextul echipei naționale, trebuie să spunem ce s-a întâmplat. Eu comentez din exterior. Și n-am văzut decât o repriză bună”, a declarat Dorinel Munteanu, conform sptfm.ro.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

