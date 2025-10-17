Dorin Goian s-a convins după ce a văzut meciul cu Austria: „Fără doar și poate”

România s-a impus cu 1-0 în meciul cu Austria de pe Arena Națională, în urma golului marcat de Virgil Ghiță la una dintre ultimele faze.

Mircea Lucescu a reușit să își salveze postul pentru moment, iar România are șanse mari să termine Grupa H pe locul doi.



Dorin Goian a aplaudat prestația defensivă a naționalei lui Mircea Lucescu



Dorin Goian a vorbit despre meciul desfășurat la București, iar fostul component al naționalei a fost mulțumit de ceea ce a văzut la nivel tactic.

Fostul fundaș consideră că România poate să câștige în deplasare la Bosnia și să încheie pe locul doi grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.