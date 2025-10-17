Dorin Goian s-a convins după ce a văzut meciul cu Austria: „Fără doar și poate”

România s-a impus cu 1-0 în meciul cu Austria de pe Arena Națională, în urma golului marcat de Virgil Ghiță la una dintre ultimele faze.
Mircea Lucescu a reușit să își salveze postul pentru moment, iar România are șanse mari să termine Grupa H pe locul doi.
Dorin Goian a aplaudat prestația defensivă a naționalei lui Mircea Lucescu
Dorin Goian a vorbit despre meciul desfășurat la București, iar fostul component al naționalei a fost mulțumit de ceea ce a văzut la nivel tactic.
Fostul fundaș consideră că România poate să câștige în deplasare la Bosnia și să încheie pe locul doi grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
„Eu zic că am făcut un joc bun tactic. În primul rând, nu prea le-am dat multe șanse austriecilor, chiar deloc. Cel puțin defensiv am stat bine, am fost compacți. Austria, o echipă scurtă, n-a avut spații.
Nu țin minte multe ocazii ale lor, chiar dacă porneau ca mari favoriți. Faptul c-am reușit să și marcăm acel gol la final a fost cireașa de pe tort și, e clar, să câștigi împotriva Austriei e o performanță. Victoria ne ține în cărți pentru calificarea de pe locul 2.
Așteptăm cu toții meciul cu Bosnia. Cred c-avem puterea și valoarea să batem în Bosnia, clar, fără doar și poate. E nevoie de puțin noroc, pentru că la fotbal depinzi și de el. Dar sper să facem un joc bun și să luăm cele trei puncte”, a declarat Goian, conform Sport Total FM.
Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026
- 1. *Austria - 15 puncte
- 2. *Bosnia - 13 puncte
- 3. *România - 10 puncte
- 4. Cipru - 8 puncte
- 5. San Marino - 0 puncte
*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.