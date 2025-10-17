Gigi Becali (67 de ani) e „capul răutăților“, în conflictul care tocmai s-a declanșat, cu atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) asupra selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).

De la o relatare a latifundiarului, cum că „Il Luce“ l-a încurajat, înainte de FCSB – Universitatea Craiova (1-0), a plecat acest scandal. Cu efect de „tsunami“. Pentru că, între timp, situația a scăpat de sub control: Lucescu l-a făcut praf pe Rădoi, iar clubul Universitatea Craiova a lansat o acuzație deosebit de gravă la adresa selecționerului.

Gigi Becali l-a pus la punct pe Mirel Rădoi

Văzând ultima sa „capodoperă“, Gigi Becali a avut o reacție caracteristică pentru iamsport.ro. Aici, patronul FCSB-ului s-a poziționat, în mod clar, de partea lui Mircea Lucescu. Și l-a pus la punct pe finul său, Mirel Rădoi.

„Omul (n.r. – Mircea Lucescu) mi-a spus: <<Domnule, îți țin pumnii, pentru că ai nevoie>>. Deci, a zis: <<Bă Gigi, îți țin pumnii pentru că ai nevoie acum>>, dar nu a spus <<împotriva Craiovei>>. Poți să spui oricui că îi ții pumnii, și unui dușman dacă e îi spui <<succes>>, așa din curtoazie. Ai înțeles nuanța? Deci, Lucescu nu a zis: <<Domnule, vreau să o bați pe Craiova!>>. A zis: <<Vreau să ai succes pentru că ai nevoie tu acum, că e un moment în care ai foarte mare nevoie>>. M-ai înțeles? Nu conta că jucam cu Craiova, cu Real Madrid sau cu oricine. El a vrut să mă susțină, că aveam nevoie eu, nu conta cine era adversarul. Dacă e, Mirel înțelege asta, dacă nu, eu nu mă cert cu finul meu pentru fotbal. E treaba lui. E și el tânăr, e mai mânios, după aia e băiat bun. Îi trece lui după aia. Eu cu finul meu nu mă cert. Îi dau sfat: vezi-ți de curtea ta, de căciula ta, de treburile tale, de lucrul tău, de ce e al tău. Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului! Pentru că el începe să se erijeze într-un fel de atotștiutor și ne dă sfaturi nouă. Nu poate el să ne dea sfaturi nouă, că e încă copil. Trebuie să mai crească, să mai aibă puțin păr alb în cap, după aia o să poată să dea. Deocamdată, nu poate“, a spus Becali.

