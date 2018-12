Cosmin Contra are incredere in Ianis, dar nu prea! "Nu stiu daca ar face fata!" Ce spune despre transferul la Inter sau Milan

Cosmin Contra este cel care l-a adus pe Ianis Hagi la nationala.

Nu pe Radoi, ci pe Hagi il vede Contra in locul sau pe banca nationalei. Pe Ianis Hagi l-a adus la nationala, dar nu-l vede inca la Milan sau Inter.

"Nu duc lipsa de oferte, dar raman la nationala sa ne calificam la EURO", spune Contra.

Radoi sau Hagi ii pot lua locul cand isi termina contractul.

"Sunt sigur ca intr-un viitor Gica Hagi va reveni la echipa nationala", spune Contra.

Ianis Hagi poate prinde un transfer urias. Rivalele din Milano sunt pe urmele lui.

"Stiind in momentul de fata nivelul care e la Inter, Milan, nu stiu daca ar face fata din punct de vedere fizic, dar ca valore, nu cred ca ar fi o problema", spune selectionerul.

"Am adus Euro la Bucuresti si ar fi un dezastru sa nu ne calificam. Daca nici cu asta nu ne calificam, atunci cu cine", a spus Lupescu.

Romania e in grupa cu Spania, Suedia si Norvegia.

"Daca zicem "Daca nici pe astia nu ii batem...", parca noi am fi o super putree si am fi in primele 5 echipe din lume si ne batem de la egal la egal cu marile forte din lumea asta", a spus Contra.