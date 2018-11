Gica Hagi, in locul lui Cosmin Contra la nationala? Surpriza uriasa a lui Razvan Burleanu si conditia pentru o mutare neasteptata  

Cosmin Contra ar putea pleca de la nationala Romaniei daca se rateaza calificarea in UEFA Nations League.

Desi are un parcurs bun la echipa nationala cu care a pierdut un singur meci, cel din partida amicala contra Olandei, Cosmin Contra ar putea pleca la finalul campaniei din UEFA Nations League, scrie Gazeta. Motivul? Razvan Burleanu, presedintele Federatiei, intentioneaza sa-l aduca la nationala pe Gica Hagi!

Romania urmeaza sa joace in UEFA Nations League cu Lituania si Muntenegru, partide care vor fi in direct la Pro TV. Aflata pe locul 3 in grupa dupa egalurile cu Serbia si Muntenegru, Romania are nevoie de jocul rezultatelor pentru a castiga grupa. Ratarea acestui obiectiv i-ar putea fi fatala lui Contra.

Cum ratarea castigarii grupei ar insemna intrarea in urna a 4-a la tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului European din 2020, Burleanu se gandeste la varianta Gica Hagi pentru banca nationalei. Soarta lui Contra nu a fost decisa, insa rezultatele cu Lituania si Muntenegru vor fi decisive. Hagi ar urma sa faciliteze promovarea jucatorilor de la nationala de tineret la cea mare.

Daca ar accepta oferta, Hagi ar trebui sa renunte la postul de antrenor la Viitorul. In trecut, Hagi chiar a vorbit despre posibilitatea de a reveni la nationala Romaniei, declarand ca ar trebui sa renunte si la functia de patron: "Ati accepta voi sa detin un club si sa fac si selectia la nationala? Ce mi-ati face cand ati vedea convocarile! Cate legaturi ati face voi" spunea Hagi.