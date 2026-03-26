Astăzi, de la ora 19:00, tricolorii lui Mircea Lucescu își joacă la Istanbul ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Partida Turcia - România poate fi urmărită în format LIVE BLOG pe Sport.ro AICI.
Postarea lui Dinamo pentru ”tricolori”
Dinamo, echipă care nu are niciun jucător convocat la naționala lui Lucescu, a transmis în această dimineață un mesaj superb adresat tricolorilor:
”Sunt seri în care fotbalul ne unește. Seri în care o țară întreagă respiră la unison. Astăzi e una dintre ele. 🔵🟡🔴
Suntem alături de Echipa Națională în confruntarea cu Turcia și credem până la capăt.
Hai România! 🇷🇴”.
Cum-necum, Dinamo trimite o sumedenie de jucători în aceste zile la echipele naționale
Chiar dacă Mircea Lucescu nu a ales de data aceasta niciun ”câine” pentru duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, Dinamo stă foarte bine la capitolul internaționali.
Nu mai puțin de opt jucători ai lui Zeljko Kopic sunt convocați la naționale: Alexandru Musi, Cristian Mihai, Matteo Duțu și Adrian Mazilu la România Under 21, Ianis Tarbă la România Under 20, Nikita Stoinov la Israel, Kennedy Boateng la Togo și Devis Epassy la Camerun.
”Convocări la echipele naționale 🔴⚪️
Jucătorii noștri au fost selecționați pentru acțiunile echipelor naționale din această perioadă:
Le urăm mult succes tuturor și suntem mândri să îi vedem reprezentând Dinamo pe scena internațională! 👏🔴⚪️”, a precizat Dinamo București.