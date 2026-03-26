Dinamo, mesaj superb pentru naționala României în ziua meciului cu Turcia!

Dinamo, mesaj superb pentru naționala României în ziua meciului cu Turcia!
Partida Turcia - România, în format LIVE BLOG pe Sport.ro.

Astăzi, de la ora 19:00, tricolorii lui Mircea Lucescu își joacă la Istanbul ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida Turcia - România poate fi urmărită în format LIVE BLOG pe Sport.ro.

Postarea lui Dinamo pentru ”tricolori”

Dinamo, echipă care nu are niciun jucător convocat la naționala lui Lucescu, a transmis în această dimineață un mesaj superb adresat tricolorilor:

”Sunt seri în care fotbalul ne unește. Seri în care o țară întreagă respiră la unison. Astăzi e una dintre ele. 🔵🟡🔴

Suntem alături de Echipa Națională în confruntarea cu Turcia și credem până la capăt.

Hai România! 🇷🇴”.

Cum-necum, Dinamo trimite o sumedenie de jucători în aceste zile la echipele naționale

Chiar dacă Mircea Lucescu nu a ales de data aceasta niciun ”câine” pentru duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, Dinamo stă foarte bine la capitolul internaționali.

Nu mai puțin de opt jucători ai lui Zeljko Kopic sunt convocați la naționale: Alexandru Musi, Cristian Mihai, Matteo Duțu și Adrian Mazilu la România Under 21, Ianis Tarbă la România Under 20, Nikita Stoinov la Israel, Kennedy Boateng la Togo și Devis Epassy la Camerun.

”Convocări la echipele naționale 🔴⚪️

Jucătorii noștri au fost selecționați pentru acțiunile echipelor naționale din această perioadă:

Devis Epassy - Camerun 🇨🇲

Nikita Stoinov - Israel 🇮🇱

Kennedy Boateng - Togo 🇹🇬

Matteo Duțu - România U21 🇷🇴

Alexandru Musi - România U21 🇷🇴

Cristi Mihai - România U21 🇷🇴

Adrian Mazilu - România U21 🇷🇴

Ianis Tarbă - România U20 🇷🇴

Le urăm mult succes tuturor și suntem mândri să îi vedem reprezentând Dinamo pe scena internațională! 👏🔴⚪️”, a precizat Dinamo București.

Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Fostul dinamovist Lamine Ghezali, dezlănțuit în cea mai ciudată competiție oficială din Europa! 4 goluri și 3 pase decisive în 7 meciuri
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
Italia - Irlanda de Nord, azi de la 21:45. Echipe probabile + cine merge mai departe. Analiza si pronosticul lui Dan Chilom
Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Revine Radu? Ce a postat pagina oficială a naționalei României înaintea meciului cu Turcia
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Corespondență din Istanbul | Un turc a învățat româna și îl așteaptă pe Ianis Hagi la magazinul său de haine înainte de Turcia - România



Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Zeljko Kopic a luat măsuri după ce Mircea Lucescu „l-a uitat” pe Raul Opruț
Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Mircea Lucescu a primit verdictul din partea medicilor! Ce se întâmplă cu selecționerul, înainte de Turcia - România
FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

