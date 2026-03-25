În această perioadă, naționala din Camerun va juca două partide amicale în cadrul FIFA Series din Australia.

Titular în poarta ”Leilor neîmblânziți”, așa cum a fost și la ultima Cupă a Africii pe Națiuni, ar urma să fie dinamovistul Devis Epassy.

Pe 27 martie, pe Accor Stadium din Sydney, Camerun va juca împotriva gazdei Australia, iar pe 31 martie, pe AAMI Park din Melbourne, Epassy și compania vor întâlni naționala Chinei.

FIFA Series reprezintă o serie de turnee organizate de FIFA la care participă echipe naționale din confederații diferite - la turneul din Australia mai participă și Curacao, marea surpriză calificată direct la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

Dinamo trimite opt jucători la echipele naționale

În această perioadă de pauză competițională determinată de acțiunile echipelor reprezentative, nu mai puțin de opt jucători ai lui Zeljko Kopic sunt convocați la naționale: Alexandru Musi, Cristian Mihai, Matteo Duțu și Adrian Mazilu la România Under 21, Ianis Tarbă la România Under 20, Nikita Stoinov la Israel, Kennedy Boateng la Togo și Devis Epassy la Camerun.

Chiar dacă Mircea Lucescu nu a ales de data aceasta niciun ”câine” pentru duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, Dinamo stă foarte bine la capitolul internaționali:

”Convocări la echipele naționale 🔴⚪️

Jucătorii noștri au fost selecționați pentru acțiunile echipelor naționale din această perioadă:

Devis Epassy - Camerun 🇨🇲

Nikita Stoinov - Israel 🇮🇱

Kennedy Boateng - Togo 🇹🇬

Matteo Duțu - România U21 🇷🇴

Alexandru Musi - România U21 🇷🇴

Cristi Mihai - România U21 🇷🇴

Adrian Mazilu - România U21 🇷🇴

Ianis Tarbă - România U20 🇷🇴

Le urăm mult succes tuturor și suntem mândri să îi vedem reprezentând Dinamo pe scena internațională! 👏🔴⚪️”, a precizat Dinamo București.

Foto: Lions Indomptables Officiel