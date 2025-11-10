VIDEO Dezvăluirea lui Ianis Hagi despre ce i s-a întâmplat în Turcia: „Mă bucur că m-a ascultat“

Internaționalul român a avut un weekend de vis, în care s-a remarcat datorită unui gol fabulos înscris pentru Alanyaspor.

Despre Ianis Hagi (27 de ani) s-au făcut foarte multe exagerări, de-a lungul anilor, mai ales când vorbim despre ridicarea sa în slăvi din punct de vedere fotbalistic. Acum însă, când internaționalul nostru a dat un gol magnific, în weekend, toate laudele au fost perfect justificate!

Reușita lui Ianis a fost cu adevărat spectaculoasă și a venit la fix! Pentru că i-a dat aripi, înaintea partidelor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H, în preliminariile Mondialului din 2026.

Cu prilejul revenirii în țară, pentru reunirea lotului, mijlocașul de 27 de ani a acordat un interviu pentru Federația Română de Fotbal pe care vi-l oferim, în rândurile de mai jos.

Stadionul „Ilie Oană“ i-a adus noroc: două calificări cu U21

În debutul dialogului, Ianis Hagi a fost întrebat de Cătălin Popescu (oficial FRF), dacă mai crede în calificare directă, la CM 2026, în condițiile în care Austria mai are nevoie de un singur punct, pentru a ne anula șansele la primul loc, singurul care duce la CM 2026, în mod garantat.

„Da! Orice șansă pe care o avem, mergem 100% în direcția asta și apoi vom vedea unde vom termina. Cred însă că ne putem califica. Ar fi ceva! (n.r. – ca o eventuală calificare să fie obținută, la Ploiești, după meciul cu San Marino). Clar, acest stadion mi-a adus și ne-a adus, ca generație, mult noroc și am avut rezultate bune și performanțe la Ploiești (n.r. – două calificări cu naționala Under 21). Sperăm că și de data această să fie la fel“, a spus fotbalistul legitimat la Alanyaspor, în Turcia.

Visul din copilărie, devenit realitate

Ianis Hagi a prefațat apoi partida cu Bosnia, de la Zenica, aducându-și aminte că această națională ne-a învins, la București, în debutul preliminariilor.

Trebuie să ne câștigăm meciul. Revanșă e mult spus (n.r. – după înfrângerea de la București, scor 0-1). Ei au venit acasă la noi, ne-au bătut. Acum, și noi vrem să mergem acasă la ei și să-i batem. Pentru mine, revenirea la echipa națională a însemnat enorm (n.r. – ratase convocarea din septembrie, neavând echipă). Cu accidentarea din vară n-am putut să fiu alături de băieți. A fost situația care a fost în septembrie și nu mi-a permis să fiu la lot. Îmi doream enorm să revin. Apoi, am fost mereu tipul care să joace pentru echipă, care să dea o mână de ajutor, indiferent de situație, și mă bucur că am avut acele reușite pe teren. Pentru mine, a ajuta echipa națională înseamană mult mai mult decât un gol sau o pasă de gol. Indiferent că se văd rezultatele pe teren sau nu, mereu vin cu inima deschisă la lot și cu gândul să-mi ajut echipa“, a subliniat Hagi jr.

Întrebat ce înseamnă pentru el că i s-a acordat și banderola de căpitan, Ianis a oferit un răspuns emoționant: „Să port banderola de căpitan la echipa națională e un vis devenit realitate. De mic copil, mi-am dorit asta și, momentan, îmi trăiesc visul“.

„În Turcia, stângul m-a <<ascultat>>“

Discuția a ajuns, inevitabil, și la ce trăiește Ianis Hagi, la Alanyaspor și la golul său fabulos din weekend.

Mă simt bine la Alanyaspor, mă simt în formă, sunt fericit. Cred că, din punct de vedere al performanței din teren, locul ocupat în clasament nu reflectă tot ce am făcut pe teren. Meritam să fim mai sus. Împreună cu mine, creștem de la meci la meci. Și eu cresc de la meci la meci, înțeleg tot mai bine campionatul Turciei, dar și cerințele antrenorului. Sperăm ca, la sfârșitul sezonului, locul din clasament să reflecte și performanțele pe care le avem pe teren. Într-adevăr, stângul m-a <<ascultat>>, de când sunt în Turcia. Acum, sper și dreptul (n.r. – zâmbește). Dar mereu, cumva, mă echilibrez. Pentru că și dreptul iese la rampă, când trebuie. Sper cât de curând posibil“, a spus Ianis.

De la cel mai înalt ofițer ucrainean, la cel mai mare trădător. Cine e generalul care își bombardează acum propriul popor
Ianis Hagi a rupt plasa &icirc;n Turcia, iar scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: Uimitor!
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific
Antrenorul lui Alanyaspor a reacționat după super-golul marcat de Ianis Hagi: &rdquo;Nu cred că a mai făcut cineva asta!&rdquo;
De meserie campion, Djokovic &icirc;și bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Cum se descurcă &icirc;n acest sezon Steaua, dublă c&acirc;știgătoare de Champions League ajunsă acum &icirc;n liga a doua!
Pe ce locuri au &icirc;ncheiat rom&acirc;ncele anul &icirc;n clasamentul WTA: Cristian și C&icirc;rstea au strălucit cel mai puternic
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin ACUM cu dezvăluiri: &rdquo;Proiectul l-a epuizat&rdquo;
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
De meserie campion, Djokovic &icirc;și bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Pe ce locuri au &icirc;ncheiat rom&acirc;ncele anul &icirc;n clasamentul WTA: Cristian și C&icirc;rstea au strălucit cel mai puternic
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Turcii s-au decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Umit Akdag &icirc;n următorul sezon
Scandal &icirc;n Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

