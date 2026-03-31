S-a spus, nu o dată, că Mircea Lucescu e genul de antrenor care, la modul cel mai serios, ar prefera să stea pe terenul de fotbal până în ultima clipă a vieții sale!

În acest context, reputatul tehnician, în vârsta de 80 de ani, chiar le-a dat emoții tuturor, duminică dimineață, atunci când i s-a făcut rău, în timpul antrenamentului de dinaintea plecării spre Bratislava. Firește, după un asemenea episod, medicii i-au interzis lui „Il Luce“ să se mai întoarcă „la datorie“, ținându-l sub supraveghere și tratament, la spital. De aici va și urmări fostul selecționer partida din această seară, Slovacia – România (ora 21:45).

Presa slovacă: „Românii vor juca pentru Lucescu“

Sport.ro a explicat aici că duelul de la Bratislava a fost precedat de o situație nemaivăzută, iar pe fir a intrat UEFA. Acum, presa slovacă a prefațat acest joc inutil, explicând că el va avea o importanță aparte pentru tricolori.

„Românii se vor confrunta, probabil, cu cel mai dificil meci din viaţa lor. <<Vom câştiga pentru tine, Mircea (n.r. - Lucescu)>>, au spus ei într-o conferinţă de presă sumbră. Pe lângă dezamăgirea provocată de ratarea calificării la Cupa Mondială, duminică, selecționerul echipei, un simbol al fotbalului local, Mircea Lucescu, a leşinat. A fost nevoie să-i fie acordat primul ajutor şi să fie transportat cu ambulanţa“, au scris jurnaliștii slovaci.