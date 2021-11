Dezamăgire în Generația de Aur, după egalul cu Islanda! Florin Răducioiu: ”O echipă tristă”

Elevii lui Mirel Rădoi au dominat partida, însă nu au reușit să înscrie în țara nordicilor. Egalul face ca România să piardă teren în lupta pentru calificare. Macedonia de Nord este la mâna ei, iar dacă vor reuși să învingă Islanda în ultima etapă, se vor califica.

De partea cealaltă, România, care era la mâna ei înaintea acestui duel, pare să fi ratat șansele la calificare. Florin Răducioiu, celebrul membru al Generației de Aur, și-a manifestat nemulțumirea, după egalul din Ghencea.

"O echipă tristă, nu mă aşteptam la un astfel de joc din partea României. Mă aşteptam mai mult de la Hagi, de la jucătorii care trebuiau să ia acţiuni individuale. Să câştigăm meciul. Jocul colectiv nu a funcţionat, mă aşteptam la un ritm mai mare.

Am fi riscat, dar trebuia să câştigăm. Echipă tristă, niciodată nu mi-a dat încredere că putem câştiga. Mă aşteptam mai mult din punct de vedere individual, colectiv. Am riscat să şi pierdem, am tremurat un pic la ocaziile lor în prima repriză. Mi se pare un rezultat corect, nu am meritat să câştigăm", a spus Florin Răducioiu, la Telekom Sport.