„Probabil ne va chinui toată viața!” Rădoi, dezamăgit de prestația echipei în meciul cu Islanda

„Tricolorii” au dominat meciul cu naționala Islandei, însă nu au reușit să înscrie din toate ocaziile create, astfel că naționala României e obligată să câștige cu Liechtenstein și depinde de rezultatul adversarului din această seară pentru a juca barajul.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a vorbit despre jocul echipei sale, analizând prestația fotbaliștilor.

Mirel Rădoi: „Dezamăgirea e mare și va fi în continuare!”

„Din păcate, ca de obicei, nu putem, când e ceva la îndemână nu putem să luăm, trebuie să ne chinuim. Foarte dezamăgit și eu și jucătorii, am vorbit cu ei la ședința tehnică, le-am zis că nu vreau să văd imaginea pe care am văzut-o acum, am revăzut-o după partida din Armenia.

Îmi pare rău pentru echipa națională a României, pentru suporteri, pentru toată lumea care avea așteptări de la noi în seara asta și pe care i-am dezamăgit.

Nu mi-a plăcut în totalitate felul cum am evoluat, chiar dacă am avut 20 de șuturi, puteam să avem și 20. Nu putem invoca de multe ori ghinionul, arbitrajul, norocul sau ghinionul ni-l facem și singuri. Am avut o posesie lentă, previzibilă, le-am dat timp de organizare.

Nu cred că Alibec a încentinit ritmul, noi am început construcția lentă de la portar, Alibec trebuia să fie omul căruia să îi aducem baloanele în fața porții și el să le finalizeze. A avut o cursă de la jumătatea terenului, nu putem aduce atacanții să facă astfel de curse, trebuie să îl ținem în fața porții, să aducem cât mai multe mingi în fața porții. De foarte multe ori l-am lăsat izolat.

Se pare că nu știm să gestionăm. Prin momentele prin care trec ei, am trecut și eu. Îi înțeleg, dar mi-e foarte greu să îi alin în momentul de față, nu ai cum, sunt lucruri pe care le trăiești, le simți, le regreți și sunt lucruri care te vor chinui an de zile de acum înainte, dacă nu toată viața.

Cum au fost ei, am fost și noi înainte de meciul cu Danemarca, le-am spus asta înainte de meci, din păcate nu am știut să gestionăm. Le-am zis că singurul lucru pe care trebuie să îl schimbăm este rezultatul.

De ce nu învățăm nimic? E greu într-o țară în care foarte multe lucruri negative sunt scoase în față, să încercăm să îi educăm pe acești copii în câteva săptămâni. Noi în foarte multe domenii clacăm, nu știm să gestionăm momente delicate.

Stau și mă gândesc și dau timpul puțin înapoi, ce am făcut săptămâna asta, poate ce aș fi putut să fac în plus. La un moment dat am zis să nu pun foarte multă presiune pe ei, să las atmosfera puțin mai relaxată, să nu mizez pe aceleași lucruri pe care le-am amintit de foarte multe ori, tocmai pentru a nu-i apăsa. Probabil că nu am gestionat foarte bine și poate că trebuia să pun acea presiune în plus.

Noi vrem să terminăm pe locul 2, nu mai suntem la mâna noastră, mi-e foarte greu să cred că echipa Macedoniei va pierde contra Islandei. Am văzut șase jucători foarte tineri în primul 11, după încă doi intrați. Nu am vrut să le specific înainte de meci vârsta jucătorilor tineri, nu voiam să creadă că va fi un meci ușor, le-am spus la pauză care e diferența dintre noi de vârstă, de miză. Cred că din cauza presiunii nu am reușit să reacționăm foarte binee.

Și un eșec personal, și național, dezamăgirea este mare și va fi în continuare, probabil ne va chinui toată viața”, a spus Mirel Rădoi la finalul meciului.