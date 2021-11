„Ar trebui să plece acum!” Primul contestatar al lui Mirel Rădoi după egalul cu Islanda

După fluierul final al meciului, Ciprian Marica s-a arătat exetrem de deranjat de jocul naționalei și i-a cerut antrenorului Mirel Rădoi să-și dea demisia.

„Vorbeam de lucrurile negative care se întâmplă în jurul naționalei și principalul este selecționerul care anunță că pleacă. Ar trebui să plece acum dacă tot pleacă. Ce mai stăm să anunțăm că mai așteptăm încă o partidă. Dacă tot vrem să arătăm că suntem bărbați, acum ar trebui să plece.

Vedem acum ce poate să facă o declarație din asta aruncată așa, în neant, fără să o gândești un pic înainte. Din păcate, situația e tristă, eram la mâna noastră, am avut șansa în mână, am depins de noi.

E un dezastru. În această seară nu am văzut determinare, n-am văzut ambiție. Mi s-a părut un joc liniar, nu am văzut ruperi de ritm, n-am văzut jucători care să destabilizeze, am fost foarte previzibili.

O apărare 4-1-4-1 a islandezilor, se baricadau acolo în defensivă și pe atac pozițional nu aveam soluții. Singurele ocazii au venit după faze fixe, cornere”, a spus Ciprian Marica, la finalul meciului cu Islanda.

În urma egalului din această seară, scor 0-0, România a coborât pe locul trei în grupă și nu se mai poate califica la barajul pentru Campionatul Mondial 2022 decât dacă Islanda nu va pierde nici în fața Macedoniei de Nord, în ultima etapă a preliminariilor.