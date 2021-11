”Asta ne-a costat”. Nicolae Stanciu, după România - Islanda 0-0, meciul după care am putea pierde barajul pentru Mondial

”Erou” pentru ”tricolori” în partida tur, Nicolae Stanciu a tras concluzii după această partidă.

„Nu cred că vreunul dintre noi poate să explice în cuvinte ceea ce simțim în momentul de față. Dacă nu am reușit să câștigăm în această seară, înseamnă că nu am meritat s-o facem. Nu cred că ne-am ridicat la miza acestei partide, din păcate. Vreau să le cerem scuze celor de acasă și celor care au văzut acest meci, pentru că nu am putut să le facem o bucurie.

Nicolae Stanciu, după România - Islanda 0-0

Mai e un meci de jucat, vom merge în Liechtenstein să câștigăm. Dacă nu vom reuși să fim pe locul doi, cu siguranță calificarea s-a pierdut astăzi, pentru că depindeam doar de noi și nu am reușit să câștigăm.

Nu a fost presiune, nu ne-a interesat, nu ne-am uitat să vedem cât e scorul acolo. Depindeam doar de noi, ne-am antrenat bine. Din păcate, cum am zis, nu am făcut un joc bun ca echipă și asta ne-a costat.

Se pare că în aceste meciuri poate nu suntem suficienți de buni, habar n-am. La fel s-a întâmplat și în Islanda, când am pierdut barajul pentru EURO, acum iar la un meci decisiv, nu am reușit să câștigăm și să depindem doar de noi.

A vorbit Mister, nu pot să zic ce s-a vorbit în vestiar. A vorbit de meci, mai avem meciul de duminică și după vom vedea cum va fi”, a spus Nicolae Stanciu.

România se va deplasa duminică în Liechtenstein, pentru ultima partidă din preliminariile Campionatului European. Meciul este în direct la PRO TV, de la ora 19:00.

Pentru a prinde locul de baraj, România are nevoie de o victorie și de un rezultat pozitiv al Islandei în Macedonia de Nord.

Clasament Grupa J

1. Germania - 24 puncte

2. Macedonia de Nord - 15 puncte

3. România - 14 puncte

4. Armenia - 12 puncte

5. Islanda - 9 puncte

6. Liechtenstein - 1 punct