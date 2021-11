Ianis Hagi, nervos după egalul cu Islanda: ”Crezi că e dezamăgirea mică?”

Ianis Hagi nu și-a putut ascunde dezamăgirea după rezultatul de egalitate cu Islanda, în urma căruia ”tricolorii” au pierdut locul doi în grupă.

Ianis Hagi, după România - Islanda 0-0

„Pierzi o calificare, crezi că e dezamăgirea mică? Mergem, câștigăm în Liechtenstein și depindem de alții. Ce înseamnă să gestionăm? Întreb! Staff-ul tehnic și-a făcut datoria.

Dacă dădeam două goluri mai vorbeam de presiune? Când vorbim de fotbal, trebuie să fim concreți. N-am marcat, am dus mingea acolo, dar n-am marcat.

Eu nu am niciun dubiu despre mentalitatea grupului, cu siguranță, în viitor o să trăim momente mult mai frumoase decât în această seară. Am 23 de ani, ceilalți din vestiar au 22, 21, Enes are 15. Avem o generație talentată, am demonstrat, nu trebuie să uitați asta. Rămâne de văzut la echipa mare ce vom face. Acum sunt la echipa națională și sunt supărat că n-am reușit să câștigăm”, a spus Ianis Hagi

România se va deplasa duminică în Liechtenstein, pentru ultima partidă din preliminariile Campionatului European. Meciul este în direct la PRO TV, de la ora 19:00.

Pentru a prinde locul de baraj, România are nevoie de o victorie și de un rezultat pozitiv al Islandei în Macedonia de Nord.

Clasament Grupa J

1. Germania - 24 puncte

2. Macedonia de Nord - 15 puncte

3. România - 14 puncte

4. Armenia - 12 puncte

5. Islanda - 9 puncte

6. Liechtenstein - 1 punct