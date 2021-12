Detalii despre lupta în patru pentru postul de selecționer! FRF a discutat deja cu trei dintre ei

Forul condus de Răzvan Burleanu a decis ca viitorul selecționer să fie ales de pe o listă de patru antrenori: Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014).

Mihai Stoichiță spune că până acum au fost discuții cu trei dintre cei patru aleși, Victor Pițurcă fiind singurul cu care însă nu s-a negociat. Acesta spune că, cel mai probabil, o decizie va fi luată până pe 7 ianuarie.

"Dupa Comisia Tehnică, toți membrii și-au exprimat preferințele pentru antrenor. Ursea nu este pe această listă. Da, rămân patru nume. Decizia se va lua după 1 ianuarie. Nu vrem să facem un spectacol din acest moment, vrem să fie totul civilizat.

N-au fost prioritare discuțiile despre situația financiară, ci o analiză despre momentul în care suntem și ce se poate face pentru viitor. Meciul următor e cel mai important la echipa națională, pentru că nimeni n-are răbdare. Ce m-a bucurat în toate întâlnirile e că fiecare dintre ei își dorește să fie selecționerul echipei naționale. Sunt dornici să preia această funcție, cu riscurile de rigoare, pentru că nu trecem prin cel mai bun moment.

Nu am discutat încă cu Pițurcă... când să vorbim cu el, de Revelion? Am vorbit cu ceilalți trei (n.r. - Mutu, Iordănescu și Boloni). Pe Boloni l-am simțit un om echilibrat, cu un CV impresionant, cu multă experiență în fotbalul european, care trebuie să redescopere fotbalul românesc. Toți trei, Adi, Edi, Loți, au chef de muncă, au optimism și realism în ceea ce privește situația echipei naționale.

Nu e unul mai favorit decât altul. Cred că până de Sfântul Ion (n.r. - 7 ianuarie 2022) vom avea un selecționer. Staff-ul selecționerului nu reprezintă o problemă. Nu cred că este o loterie alegerea selecționerului. Toți cu care am vorbit prezintă garanții pentru viitor, fiecare cu argumentele lui", a spus Mihai Stoichiță, la Digi Sport.