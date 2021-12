George Ogăraru, acuzat că ar fi amenințat un junior de la CSA Steaua: „Îl vom acționa în instanță!”

La începutul lui noiembrie, la CSA Steaua a fost un adevărat scandal după ce Florin Neață a folosit un junior care nu avea drept de joc pentru „militari”. Același antrenor a plătit cu postul chiar în aceeași lună, când un filmuleț cu mai mulți părinți care consumau alcool în autocarul grupei U15 a fost publicat pe internet.

Cu toate acestea, Elena Moise, mama unui junior legitimat la CSA Steaua, la grupa U15, îl acuză pe George Ogăraru pentru modul în cre s-a comportat cu fiul său și dezvăluie convorbirea pe care oficialulul echipei roș-albastre a avut-o cu băiatul său.

Elena Moise: „L-a amenințat că va alerga ca prostul pe margine”

„Copilul a fost la grupa domnului Florin Neață. Din momentul în care dânsul a plecat, noi trebuia să mai jucăm cele două meciuri rămase fără dânsul, însă copilul s-a accidentat. Din această cauză domnul Ogăraru l-a sunat după primul meci pe copil și l-a intimidat verbal. Există o înregistrare în acest sens. A luat legătura direct cu copilul și nu mi se pare normal pentru că el este minor. Are 14 ani și jumătate, trebuia să mă contacteze pe mine și să mă întrebe de ce copilul n-a participat la acel meci.

L-a amenințat că dacă nu se va prezenta la cel de-al doilea meci, care era duminică, va avea de suferit. Și toată perioada până își va lua transferul va sta numai pe margine și va alerga ca prostul pe margine, exact așa s-a exprimat. Așa apare pe înregistrare. Domnul Ogăraru credea că noi vrem să mergem după domnul Neață. Copilul meu nu a fost singurul amenințat, au fost și alți copii amenințați. Noi am făcut tot posibilul să plecăm de acolo, am cerut audiență la domnul comandant Bichir, am vrut să vorbim personal cu domnul Ogăraru”, a declarat Elena Moise pentru prosport.

De asemenea, femeia mărturisește că îl va acționa în instanță pe George Ogăraru pentru că i-a amenințat și intimidat fiul.

Elena Moise: „Ogăraru a recunoscut că a amenințat copilul și că a greșit”

„Am făcut cereri către MApN și către FRF. Îl vom acționa în instanță pe domnul Ogăraru pentru intimidare și amenințare verbală asupra unui minor. Vom merge mai departe, nu ne vom lăsa. Sunt 4 copii care au rămas pe dinafară. S-a întâmplat ca unii să fie accidentați sau să aibă alte probleme și s-a interpretat că noi am dorit să plecăm după domnul Neață. Din această cauză copiii au fost amenințați.

Domnul Ogăraru a fost și în tribună alături de părinți, eu n-am fost la acel antrenament, dar i-a amenințat pe părinți că dacă copiii nu se prezintă la antrenamente și la meciuri vor avea de suferit până vine perioada transferurilor. Atunci când am fost în audiență la domnul comandant a fost prezent și domnul Ogăraru.



După ce mi-a amenințat copilul mi-am permis să-l sun pe domnul Ogăraru la o oră târzie și am stat de vorbă cu dânsul, a recunoscut că a amenințat copilul și că a greșit. Eu nu vreau să-i fac rău domnului Ogăraru, eu vreau să încheiem pe cale amiabilă și să pot să-mi iau copilul de la club așa cum trebuie. Plătesc grila de formare, nu-i nicio problemă. Noi n-am semnat un contract cu clubul, copiii sunt minori”, a adăugat Elena Moise.

Lucrurile nu sunt roz nici la echipa mare a celor de la CSA Steaua. Deși nu au drept de promovare, din cauza că secția de fotbal nu s-a privatizat, elevii lui Daniel Opriță au încheiat 2021 abia pe locul 6, cu 28 de puncte, la 14 puncte distanță de liderul Petrolul Ploiești.