DEZVALUIRI INCENDIARE ale lui Gica Hagi! Detalii despre care nu s-a stiut nimic din hotelul nationalei: "In holul hotelului era ceva care nu are legatura cu sportul!"

Gica Hagi a vorbit la conferinta de presa despre episodul Slovenia.

Antrenorul lui Viitorul i-a raspuns lui Mitica Dragomir, dupa ce fostul presedinte LPF a facut dezvaluiri incendiare despre perioada in care Hagi era selectionerul Romaniei.

Gica Hagi a vorbit la conferinta de presa dupa meciul cu FCSB despre episodul respectiv, facand declaratii incendiare.



"Nu m-au deranjat, de ce sa ma deranjeze, fiecare are opinia lui. Eu stiu doar ca in hol era ceva care nu are legatura cu sportul, in mijlocul holului, in hotel, inainte sa intram inauntru. Toti jucatorii vedeau lucrul acela.

Dupa aceea, ca se stia dinainte ca eram dat afara, nu am vazut pasapoartele la usa? Nu am tipat la nimeni, doar la ofiterul de presa daca era. In rest, am avut o discutie cu Mircea Sandu, i-am zis ca nu e normal ce se vede pe mijlocul holului, in fata receptie. Nu erau mingi de fotbal.

E in avantajul meu, au zis ca eram dat afara oricum daca ma calificam, nu eram sprijinit. Nu ma pricep, nu ma pune pe mine sa analizez problemele fotbalului romanesc, ii las pe altii.

O sa ma uit, o sa privesc, o sa ma bucur enorm cand vad performante de oriunde. Stiu un lucru, eu nu-s de vina cu nimic. De asta nu e de vina generatia noastra, pentru ca nu a participat. Chiar daca am stat doua meciuri si am fost lasat singur.

Am vazut toti selectionerii ca se plang. Eu ce sa zic? De abia incepusem, am acceptat cu inima, am zis ca e Romania si e normal, la cat am primit, ce am de pierdut.

Ii las pe altii sa duca iar Romania macar acolo unde am fost noi. Eu sunt legenda, nu sunt activ. Eu zic ca sunt activ, mai am pana sa fiu legenda, sunt destul de tanar.

Tot ce apare de mine e negativ. Fotbalul mi-a dat totul, m-am intors sa fac ceva bun", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.

