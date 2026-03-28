Echipa pregătită de Mircea Lucescu a încercat să revină pe finalul partidei, însă defensiva gazdelor a rezistat. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 53, când Arda Guler i-a oferit pasa decisivă lui Ferdi Kadioglu.

La doar 24 de ore după eliminare, FRF a luat o decizie clară în privința programului echipei naționale. Oficialii au stabilit că nu va exista nicio acțiune cu presa până la meciul amical cu Slovacia.

Decizia luată de FRF după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026

Vineri seara, titularii din partida cu Turcia au avut doar o sesiune de refacere, în timp ce restul lotului s-a antrenat normal la baza de la Mogoșoaia.

„Tricolorii” vor mai efectua două antrenamente în țară, sâmbătă și duminică, înainte de plecarea spre Slovacia. Luni seara este programată ședința oficială de pregătire de la Bratislava.

Partida Slovacia - România se va disputa marți, 31 martie, de la ora 21:45, pe stadionul „Narodny futbalovy" din Bratislava.