La Londra se pregătește deja al treilea antrenor din acest sezon. Danezul Thomas Frank a început stagiunea pe banca lui Spurs, dar a fost demis în februarie după o serie de rezultate slabe. Conducerea a apelat apoi la croatul Igor Tudor, însă schimbarea nu a produs efectul dorit.

De la numirea sa, pe 14 februarie, Tudor nu a câștigat niciun meci în Premier League, iar situația echipei s-a complicat și mai mult. Presa britanică scrie că demiterea tehnicianului croat este tot mai probabilă, iar conducerea caută deja un nou antrenor.

„Brexit Football” pentru Radu Drăgușin? Antrenorul dorit de Tottenham

Prima opțiune a fost italianul Roberto De Zerbi, însă mutarea nu s-a concretizat. Tehnicianul preferă să preia echipa din vară, cu garanția că Tottenham va rămâne în Premier League.

În aceste condiții, pe lista scurtă a apărut numele lui Sean Dyche. Potrivit publicației Daily Telegraph, fostul antrenor de la Burnley, Everton sau Nottingham Forest este considerat „pompierul” perfect pentru situații de criză.